7:1-Kantersieg des FC Barcelona über Osasuna

Auch Real Madrid siegt

+ © Manu Fernandez Lionel Messi steuerte zwei Treffer zum 7:1-Kantersieg des FC Barcelona bei. Foto: Manu Fernandez © Manu Fernandez

Barcelona (dpa) - In der spanischen Primera Division bleibt es spannend. Sowohl der FC Barcelona als auch Real Madrid holten am Mittwochabend Siege, so dass es beim Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden punktgleichen Clubs an der Tabellenspitze bleibt.