8:0 gegen Estland: DFB-Team geht mit einem Lächeln in die Pause

Nun ist Sommerpause. Endgültig. Zum Abschluss der Saison setzte die deutsche Nationalmannschaft aber noch ein Ausrufezeichen.

Klar, es ging nur gegen Estland. Doch der 8:0 (5:0)-Kantersieg in der EM-Qualifikation war auch ein vergnüglicher Fußball-Abend. Der Schnellcheck:

Ist das Spiel gegen die Esten in einem Satz zusammenzufassen?

Wir versuchen es mit einem estnischen Sprichwort. „Adler fliegen hoch unter den Wolken, Schmetterlinge niedrig über dem Gras.“ Und wer hat den Adler im Wappen? Eben.

Mal zur Einordnung: Gehört Estland eigentlich zum Fallobst des Fußballs?

Eigentlich nicht. Die Esten liegen auf Platz 96 der Fifa-Weltrangliste. Gut, einen Platz hinter der Kirgisischen Republik, einen vor Jordanien. Aber: Von 452 Länderspielen gewann Estland immerhin 118 und verlor nur 233. Das war hier also kein San Marino oder Gibraltar. Von den vergangenen sechs Partien gingen nur zwei verloren – bei Siegen gegen Finnland und Griechenland.

Was änderte Co-Trainer Marcus Sorg im Gegensatz zum 2:0 gegen Weißrussland?

Joachim Löw fehlte auch gegen Estland aufgrund seiner Sportverletzung. So lange hat Sorg das Sagen – mit Sicherheit in Absprache mit Löw. Im Gegensatz zum Erfolg vom Samstag gab es nur zwei Änderungen. Für Jonathan Tah und Lukas Klostermann begannen Leon Goretzka und Thilo Kehrer.

Wer musste während der 90 Minuten schwitzen?

Europas größter Sauna-Marathon findet jedes Jahr in der estnischen Stadt Otepää statt. Schwitzen können die Esten also. Und das mussten sie auch. Schon mal vorweg: Der erste Torschuss des Gastes? In der 45. Minute. Dann war Pause. Und die hatte Estland bitter nötig.

Die junge deutsche Mannschaft sprühte nur so vor Spielfreude, hatte allein in der ersten Hälfte Chancen für zehn Tore und machte immerhin die Hälfte davon. Schnell, direkt, ansehnlich – und mit einem genialen Ilkay Gündogan im Mittelfeld. Alle Treffer zu schildern, würde zu weit führen. Deswegen: 1:0 Marco Reus (10.), 2:0 Serge Gnabry (17.), 3:0 Goretzka (20.), 4:0 Gündogan per Strafstoß nach Foul an Goretzka (26.), 5:0 Reus per direktem Freistoß (37.). Und damit diese Aufzählung niemanden langweilt: Der Freistoßtreffer von Reus war der erste direkte eines deutschen Nationalspielers seit 2007. Seit Torsten Frings. Was war denn mit Kroos und Schweden? Da hatte jemand den Ball angetippt.

Ging es in der zweiten Hälfte so weiter?

Nicht ganz. Der erste Torschuss der zweiten Hälfte gehörte Estland. Und in der 56. Minute folgte noch einer. Spannung? Nicht ganz. Gnabry (62.), Timo Werner (79.) und Sané (88.) machten den Kantersieg perfekt.

Hatte das Spiel für Estland auch etwas Gutes?

Dazu ein weiteres estnisches Sprichwort: „Unglück verlängert das Leben, Glück verkürzt es!“ Insofern können Estlands Fußballer frohen Mutes in die Heimat fahren. Für die Verlängerung ihrer Lebenszeit wurde einiges getan. Irgendwo zufrieden sein konnte paradoxerweise auch Torhüter Mihkel Aksalu. Der hatte zwar das Unglück vieler Gegentreffer, aber auch das Glück zahlreicher Paraden. Aksalu war der beste Este.

Wie war die Übertragung der Partie im TV?

Bei so vielen Toren, Chancen und Spielwitz war ohnehin für Kurzweil gesorgt. RTL-Reporter Marco Hagemann stellte deshalb schon nach dem 2:0 beim Kameraschwenk auf die deutsche Bank entzückt fest: „Ja, da wird gelächelt.“ Auch wenn Experte Steffen Freund zwischenzeitlich freudlos einwarf, dass „die Esten aber auch körperlos spielen“ – dieses Lächeln blieb für 90 Minuten. Und hilft vielleicht über die Sommerpause hinweg.