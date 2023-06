Ablöse-Coup von Krösche: Knauff wechselt wohl fest zur Eintracht

Von: Christoph Wutz

Ansgar Knauff spielte bereits in den letzten eineinhalb Jahren auf Leihbasis für die Eintracht. Offenbar bleibt er über den Sommer hinaus ein Adler.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt und Leihgaben – das passte zuletzt oft wie die Faust aufs Auge. Kein Wunder, dass die SGE deshalb bereits zuletzt die beiden Leihspieler Eric Dina Ebimbe und Philipp Max fest unter Vertrag nahm. Und offenbar stehen die Zeichen auch bei Ansgar Knauff auf Verbleib: Die SGE verpflichtet den bisher von Borussia Dortmund ausgeliehene Außenbahnspieler wohl dauerhaft.

Ansgar Knauff Geboren: 10. Januar 2002 (Alter: 21 Jahre), Göttingen Position: Rechtsaußen Bisherige Bilanz bei Eintracht Frankfurt (seit Januar 2022): 52 Pflichtspiele (dabei vier Tore und fünf Vorlagen) Marktwert: 10 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Vier bis fünf Millionen Euro Ablöse: Bisheriger Leihspieler Knauff wechselt wohl fest nach Frankfurt

Nach Sport.1-Informationen konnten sich die Eintracht und der BVB inzwischen über einen festen Transfer des 21-Jährigen verständigen. Die Hessen eisen den bisher ausgeliehenen Knauff offenbar für eine Summe von vier bis fünf Millionen Euro aus Dortmund los. Die beiden Klubs wurden sich bereits zuletzt weitgehend einig, lediglich die Ablöse für Knauff galt lange als Streitpunkt zwischen der SGE und Schwarz-Gelb. Doch diese ist jetzt vereinbart.

Dazu könnten weitere erfolgsabhängige Bonus-Zahlungen kommen. Der deutsche U21-Nationalspieler unterschreibt dem Portal zufolge einen langfristigen Vertrag bis 2028. Die finale Unterschrift darunter erfolge „zeitnah“, so Sport1.

Rechtsaußen Ansgar Knauff, bisher nur vom BVB ausgeliehen, bleibt der Eintracht wohl langfristig erhalten. © Imago / Sven Simon

Preis für Knauff deutlich gedrückt: Eintracht-Sportchef Krösche ist ein Coup gelungen

Damit ist Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche, der eine besondere Transferstrategie verfolgt, ein echter Coup gelungen. Nicht nur dahingehend, dass die SGE andere Klubs im Werben um den jungen Außenbahnspieler ausgestochen hat. Sondern auch, was die Ablöse für Knauff anbetrifft. Bereits im Rahmen des ersten Angebots im April hatte Krösche versucht, den Preis für das Dortmunder Eigengewächs, dessen Marktwert laut transfermarkt.de bei zehn Millionen Euro liegt, deutlich zu drücken.

Allem Anschein nach mit Erfolg. Beim BVB hätte der U21-Nationalspieler keine Perspektive gehabt. In die Karten spielte dem Frankfurter Chef dabei auch, dass Knauff wohl frühzeitig kommunizierte, nach eineinhalb Jahren auf Leihbasis gerne ein Adler bleiben zu wollen. Auch ein Juwel von Bayern München könnte demnächst für die Eintracht auflaufen.

Bisheriger Leihspieler Knauff war letztes Jahr entscheidend am Europa-League-Triumph beteiligt

Knauff kam im Januar 2022 zur Eintracht und absolvierte seitdem 52 Partien für die Eintracht, in denen ihm vier Tore und fünf Vorlagen gelangen. Am Europa-League-Sieg der SGE im vergangenen Jahr war er entscheidend beteiligt, als er sowohl im Viertelfinale gegen den FC Barcelona als auch im Halbfinale gegen West Ham United traf. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison kam er 24 Mal zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.

Für Knauff steht jetzt zunächst die Europameisterschaft mit der deutschen U21-Nationalmannschaft an. Während er also nach seiner Leihe fest zur Eintracht stößt, könnte ein anderer Spieler die SGE erneut auf Leihbasis verlassen. (wuc)