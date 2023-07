Ousman John in Abschiebehaft: FC Ottenstein und DFB-Star kämpfen für Geflüchteten

Von: Jannek Ringen

Teilen

Der FC Ottenstein kämpft um den Verbleib von Ousman John, der aus Gambia nach Deutschland kam. Der 22-Jährige bekommt prominenten Zuspruch.

Ottenstein – Im vergangenen Sommer stieg die 1. Mannschaft des FC Ottenstein in die Kreisliga A auf und blickt voller Vorfreude auf die kommende Spielzeit. Einen weiteren wichtigen Kampf führt der gesamte Verein nun neben dem Platz. Ousman John aus der 2. Mannschaft befindet sich derzeit in Abschiebehaft.

Robin Gosens Geboren: 05. Juli 1994 (Alter 29 Jahre), Emmerich Verein: Inter Mailand Marktwert: 15 Millionen Euro

Trotz Ausbildungsvertrags droht John die Abschiebung

Eigentlich sollte für John am 1. August ein neuer Lebensabschnitt beginnen, denn der 22-Jährige hatte bereits einen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Aktuell soll er am 8. August, seinem 23. Geburtstag, zurück in sein Heimatland Gambia abgeschoben werden. Carsten Berthues, Team-Manager der zweiten Herren und enger Vertrauter von John, kämpft um seine Zukunft.

Zusammen mit dem Verein setzte sich Berthues für eine Änderung des Urteils ein. Am 27. Juli tagt eine entsprechende Kommission, um sich erneut über das Urteil zu beraten. „Wenn Ousman zurück nach Gambia muss, steht er vor dem Nichts. Beide Eltern sind tot, die Urkunden liegen der Härtefallkommission ebenso vor wie sein Ausbildungsvertrag. Er hat keine Freunde oder Verwandte mehr in Gambia, keinen Job und keine Bleibe, würde somit erstmal auf der Straße leben“, erklärte Berthues transfermarkt.de.

Robin Gosens setzt sich für den Geflüchteten Ousman John ein. © IMAGO / Sportfoto Rudel

FC Ottenstein kämpft um die Zukunft von John

Aufgegeben hat der Verein seinen Schützling jedoch noch lange nicht. Mit einem Video auf Instagram gelang es dem FC Ottenstein, viel Aufmerksamkeit für die schwierige Situation von John zu generieren. Das Video wurde mittlerweile schon über eine Million Mal geklickt und hat eine große Liste an Befürwortern gefunden.

Obwohl die Chancen auf Erfolg laut Berthues gering seien, verleiht ihm die Resonanz für das Video neue Hoffnungen. „Es ist mächtig Bewegung in die Sache gekommen, auch von politischer Seite. Wir haben bereits tausende Anfragen bekommen, wie geholfen werden kann. Eine überwältigende Resonanz“, resümierte der Team-Manager.

John bekommt Zuspruch von Gosens & Co.

Unter dem enormen Zuspruch für John befanden sich auch einige prominente Sportler. „Sportler wie Gerald Asamoah, Robin Gosens, Vitaly Janelt, Simon Terodde und, und, und haben das Video ebenfalls gepostet“, erfreute sich Berthues. Besonders Nationalspieler Robin Gosens, der nur 60 Kilometer entfernt von Ottenstein aufgewachsen ist, berührt die Geschichte.

„Als ich auf Ousmans Geschichte aufmerksam geworden bin, war mir sofort klar, dass ich ihn, seine Freunde und den FC Ottenstein unterstützen möchte. In der Hoffnung, dass er hierbleiben, seine Ausbildung antreten und weiter Spaß auf dem Platz haben darf. Ich finde es toll, wie viel Support es bereits aus der ‚Fußball-Familie‘ gibt und wie durch das Teilen in sozialen Netzwerken, durch Kommentare oder einfach das Weitererzählen in Freundeskreisen und Familien eine größere Reichweite und Lautstärke generiert wird“, erklärte der Profi von Inter Mailand gegenüber transfermarkt.de. (jari)