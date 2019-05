Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga: Im Keller ist jetzt alles klar

Hannover 96 zeigte gegen den SC Freiburg das wohl beste Spiel der Saison. Der 1. FC Nürnberg ging zuhause gegen Borussia Mönchengladbach am Ende unter.

Verhindern hätten die beiden Fußball-Bundesligisten den Abstieg aber ohnehin nicht mehr, weil der VfB Stuttgart sein Heimspiel wiederum gegen den VfL Wolfsburg gewann. Im Keller ist nun alles klar: Die Niedersachsen und der Club gehen runter, die Schwaben treten in der Relegation an.

Hannover 96

Spät und letztlich auch zu spät zeigte Hannover dann doch noch mal, dass die Mannschaft durchaus bundesligatauglich sein kann. Doch der 3:0-Sieg gegen Freiburg zeigte auch, was fast über die gesamte Saison gefehlt hatte: die wichtigen Offensivleute.

Ihlas Bebou gab sein Startelf-Comeback und war gleich einer der wichtigsten Spieler auf dem Feld. Einen Treffer erzielte er selbst und sein Tempo war das, was den Niedersachsen oft gefehlt hatte. Allein genutzt hat es nichts mehr. Hannover muss nun neu aufbauen. Stürmer Niclas Füllkrug wird den Verein Richtung Bremen verlassen, Bebou wird seit langer Zeit mit Gladbach in Verbindung gebracht. Zudem laufen die Leihen von Wood, Wimmer, Müller, Asano und Akpoguma aus. Auch Abwehrchef Waldemar Anton wird wohl gehen. Das neue Gerüst sollen Edgar Prib, Linton Maina und Hendrik Weydandt bilden. Ob Trainer Thomas Doll die Mission Wiederaufstieg anführen wird, ist unsicher.

1. FC Nürnberg

Wenig Hoffnung hatte der Club aus Nürnberg ohnehin. Das 0:4 gegen Mönchengladbach sorgte für die endgültige Entscheidung. Der Aufsteiger muss direkt wieder runter – und das zum neunten Mal in der Vereinsgeschichte. Damit bauen die Nürnberger den eigenen Rekord aus. Einen, auf den wohl niemand stolz ist.

Verdient ist dieser Abstieg allemal. Der Tabellenletzte gewann von 33 Partien gerade einmal drei, erzielte dabei nur 25 Treffer. Bundesligatauglich waren in dieser Saison nur die Fans. Kurz nach dem Abpfiff und dem feststehenden Abstieg bekamen die Spieler von ihren Anhängern T-Shirts mit der Aufschrift „Mission Wiederaufstieg“ überreicht. Während der 90 Minuten feuerten die Fans ihre Mannschaft ununterbrochen an – trotz des uneinholbaren Rückstands. Zumindest das macht Hoffnung für die Zukunft. Die heißt erst einmal wieder Liga zwei.

VfB Stuttgart

Dass Hannover und Nürnberg keine Chance mehr hatten, das lag am VfB Stuttgart, der sein Heimspiel gegen Wolfsburg 3:0 gewann und damit das Ticket für die Relegation sicher hat. Entscheidender Mann war der eingewechselte Daniel Didavi, der einen Treffer vorbereitete und einen selbst erzielte. Der 29-Jährige sorgt zudem für ein Kuriosum: Denn Didavi tritt nun zum dritten Mal hintereinander in der Relegation an. Die vergangenen beiden Jahre schaffte er den Klassenerhalt mit Wolfsburg. Die Mission heißt Klassenerhalt.