Abstiegskracher in der 2. Liga: SV Sandhausen empfängt Hansa Rostock

Von: Nils Wollenschläger

Am Freitag (12. Mai) steigt in der 2. Bundesliga das Abstiegsduell SV Sandhausen gegen F.C. Hansa Rostock. Hier finden Sie alle Infos zur Partie:

In der 2. Bundesliga geht es in den Saisonendspurt. Am Freitagabend (12. Mai) empfängt Schlusslicht SV Sandhausen den F.C. Hansa Rostock.

Anstoß im BWT-Stadion am Hardtwald ist am Freitag um 18:30 Uhr. Die Partie wird live von Sky übertragen. (nwo)