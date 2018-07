Das Abwehr-Bollwerk: Deshalb baut Brasilien auf Casemiro und Paulinho

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft hat einen Superstar: Neymar. Sie hat einen exzellenten Schützen und Passgeber: Philippe Coutinho. Und sie hat im Sturm sogar einen Jesus.

Doch dass die Selecao bei der WM in Russland vor dem Achtelfinale ab 16 Uhr (MESZ/ZDF) gegen Mexiko guter Dinge sein kann, verdankt sie vor allem ihrer bemerkenswerten Hintermannschaft. Nur ein Gegentor mussten die Südamerikaner in der Vorrunde einstecken.

Damit unterstrichen sie die hervorragende Entwicklung während der Amtszeit von Nationaltrainer Tite, der eigentlich Adenor Leonardo Bacchi heißt. Der Nachfolger von Carlos Dunga sorgte unter anderem dafür, dass die Defensive mittlerweile ein kaum zu überwindendes Bollwerk ist. Als Sechser fungieren Casemiro vom Champions-League-Gewinner Real Madrid und Paulinho vom FC Barcelona. Wer an ihnen vorbeikommen will, hat es in etwa genauso schwer wie eine Gruppe Büffel, die einen Fluss durchqueren möchte, in dem es nur so vor Krokodilen wimmelt.

Die Brasilianer schaffen es nahezu perfekt, die Räume vor dem eigenen Kasten zu verengen. Zudem zeichnen sich die Abwehrspieler im Aufgebot Tites durch eine unglaubliche Physis aus. Vor allem Thiago Silva (Paris), der zudem bei Standards im gegnerischen Strafraum gern seine Kopfballstärke ausspielt, ist wegen seiner Robustheit gefürchtet.

Dabei tritt der fünfmalige Weltmeister nicht einmal in Bestbesetzung an. Der Pariser Dani Alves musste wegen einer Verletzung im rechten Knie von vornherein absagen. Beim Turnier selbst verletzte sich nun auch noch Real-Star Marcelo. Dessen weiterer Einsatz bei der WM ist höchst fraglich. Allerdings hat Filipe Luis von Atletico Madrid keine Probleme, ihn zu ersetzen.

Zu einer sicheren Verteidigung zählt auch ein starker Torwart. Und die Brasilianer, bei denen vor gar nicht allzu langer Zeit mal ein gewisser Julio Cesar in einem WM-Spiel sieben Mal gegen Deutschland hinter sich greifen musste, haben inzwischen einen vorzüglichen Rückhalt: Alisson Becker.

Der 1,93 m große Schlussmann vom AS Rom wird bei seinem italienischen Klub nur „der Deutsche“ genannt. Zwar spricht er selbst kein Deutsch, hat aber deutsche Wurzeln. Seine Vorfahren wanderten im 19. Jahrhundert aus dem Saarland in den Süden Brasiliens aus. „Der Name Alisson ist nur für jene eine Überraschung, die ihn bislang noch nicht gesehen haben“, sagte mal Italiens Torwart-Legende Gianluigi Buffon über den Widersacher der Roma. Dieser löse brandgefähliche Situationen mit einer erstaunlichen Effizienz.

Was eines noch einmal bestätigt: Die Brasilianer bestehen definitiv nicht nur aus Neymar, Coutinho und Jesus.

So könnten sie spielen:

Brasilien: Alisson - Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis - Casemiro, Paulinho - Coutinho, Willian - Neymar - Gabriel Jesus

Mexiko: Ochoa - Layun, Salcedo, Ayala, Gallardo - Herrera, Guardado - Vela, dos Santos, Lozano - Hernandez