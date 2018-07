Einspruch erfolgreich: Milan darf doch international spielen

Darf nun auch in der Europa League coachen: Gennaro Gattuso ist mit dem AC Mailand international dabei.

Die Europa League findet in der neuen Saison doch mit dem AC Mailand statt. Der Klub aus der Serie A hat erfolgreich Einspruch gegen die Sperre durch die UEFA eingelegt.

Rom - Der italienische Erstligist AC Mailand wird nun doch nicht von der Europa League ausgeschlossen. Der Internationale Sportgerichtshof CAS gab am Freitag bekannt, dem Einspruch des Clubs gegen ein UEFA-Urteil stattgegeben zu haben. Die Rossoneri hatten sich in der abgelaufenen Saison als Tabellensechster für die Europa League qualifiziert, waren aber von der UEFA wegen Verstoßes gegen das Financial Fairplay für ein Jahr von allen Europacup-Wettbewerben ausgeschlossen worden. Milan hatte die Entscheidung angefochten.

Der Club hatte vor einem Jahr rund 200 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben und damit gegen das UEFA-Reglement verstoßen. Danach dürfen die Proficlubs im Grundsatz nicht mehr Geld ausgeben als sie einnehmen. Dem stimmte das Gericht zu, erachtete die vom UEFA-Gericht verhängte Strafe aber als unverhältnismäßig.

dpa