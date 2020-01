Achraf Hakimi lässt BVB-Fans hoffen: "Mein Herz ist geteilt..." 

Bleibt Achraf Hakimi beim BVB oder kehrt er zu Real Madrid zurück? In einem Interview nimmt er Stellung zu der Frage, die alle Dortmunder Fans bewegt.

Bleibt Achraf Hakimi bei BVB und kehrt nicht zu Real Madrid zurück? In einem Interview macht Hakimi den Borussia-Fans Hoffnung, dass ein endgültiger Transfer möglich ist.

Ob Achraf Hakimi beim BVB bleibt, wird ein Dauerthema der Rückrunde. Der Rechtsverteidiger, der noch bis Saisonende von Real Madrid ausgeliehen ist, hat in einem Interview zu der Frage Stellung genommen.

Was die BVB-Fans gerne hören: "Ich fühle mich sehr wohl", sagt Hakimi zu seiner Zeit in Deutschland. Er habe sich gut angepasst, komme mit der deutschen Pünktlichkeit gut klar - nur, dass wir Deutschen so früh essen, da habe er noch Probleme mit, verrät Hakimi launig.

Doch wie geht es im Sommer weiter? Hakimi macht den BVB-Fans Hoffnung auf einen Transfer. Sein Herz sei nämlich geteilt, berichtet wa.de* im BVB-Transfer-Ticker.

