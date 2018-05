Dieser Meistertrainer wird offenbar neuer Coach von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt soll den Nachfolger des zum FC Bayern wechselnden Niko Kovac gefunden haben. Die Hessen sollen sich einen frisch gebackenen Meister gesichert haben.

Frankfurt/Main - Der Österreicher Adi Hütter soll ein Kandidat für den Trainerposten beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfur seint. Der Coach des Schweizer Meisters Young Boys Bern soll nach Angaben der Boulevardzeitung „Blick“ zur neuen Saison zur Eintracht wechseln. Eine Quelle nannte das Schweizer Blatt nicht.

Seit der Bekanntgabe von Niko Kovacs Wechsel zum FC Bayern München gab es zahlreiche Spekulationen. Zuletzt wurden Slaven Bilic (vereinslos), David Wagner (Huddersfield Town) und Ralph Hasenhüttl, der am Mittwoch seinen Vertrag bei RB Leipzig auflöste, als Nachfolger gehandelt.

Der 48 Jahre alte Hütter trainiert Bern seit drei Jahren und führte den Club in dieser Saison zur Meisterschaft. Die Young Boys erreichten zudem das Finale des Pokalwettbewerbs, das am 27. Mai gegen den FC Zürich ausgetragen wird. Eintracht Frankfurt spielt am 19. Mai im Endspiel des DFB-Pokals gegen Bayern München und will sich bis dahin nicht zur Trainer-Frage äußern. Auch extratipp.com* berichtet über den Wechsel und hat einen News-Ticker zum überraschenden Wechsel.

dpa

