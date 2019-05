Champions League im Live-Ticker: Geht der romantische Siegeszug von Ajax gegen Tottenham weiter?

Ajax Amsterdam setzte sich im Halbfinal-Hinspiel knapp durch. Damit stehen die Engländer auswärts unter Druck. Schaffen die Spurs die Wende? Die Champions League im Live-Ticker.

Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur -:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr

Ajax Amsterdam: B ank: Tottenham Hotspur: Bank: Tore: Schiedsrichter:

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinal-Rückspiel zwischen Ajax Amsterdam und den Tottenham Hotspur! Wir berichten über die Partie im Live-Ticker und versorgen Sie mit allen brandheißen News rund um die Partie.

Halbfinal-Rückspiel in der Champions League: Schreibt Ajax Amsterdam weiter an der romantischen Geschichte?

Die Sensation ist zum Greifen nahe! Gerade einmal 90 Minuten trennen Ajax Amsterdam von dem wahrscheinlich größten Fußball-Wunder der letzten Jahre. Können die Niederländer in der heimischen Arena ihr Hexenwerk vollenden und ins Finale der Champions League einziehen? Bekommt der Fußball durch die Kicker aus der Tulpenstadt weitere Romantik eingehaucht? Der Wunsch der Sport-Idealisten entspräche wohl genau einem solchen Szenario. Schließlich sind die Niederländer der erfolgreiche Gegenpol zur aktuellen Entwicklung im europäischen Spitzen-Fußball.

Während die meisten Vereine irrwitzige Summen für einzelne Akteure bezahlen, verfolgt Ajax seit Jahren eine gegenläufige Philosophie. Die Mannschaft der Stunde besteht vorwiegend aus Eigengewächsen, die das Ajax-Gen in sich tragen und nebenbei richtig gut kicken können. So gut, dass die typischen Mechanismen des Marktes wohl auch in der Niederlande ihre Spuren hinterlassen werden. Konkret: In Amsterdam droht der Ausverkauf! Der Abgang von Frenkie de Jong ist bereits beschlossen, der Abschied von Matthijs de Ligt ist eigentlich nur noch Formsache.

Darüber hinaus stehen zahlreiche weitere Überflieger im Schaufenster. Europäische Top-Klubs schmieren ihnen Honig um den Mund. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit bis die nächsten von ihnen schwach werden. Und was bleibt für Ajax? Ein riesiger Sack voller Geld, der vermutlich die nächste Generation an Überfliegern finanzieren wird. Eine wehmütige Vorstellung.

Tottenham Hotspur: Harry Kane wohl nicht einsatzfähig

Der Gegner der Niederländer kommt aus London. Ein Finaleinzug wäre für die Spurs der bisher größte Erfolg ihrer Geschichte. Allerdings stehen nach der 0:1-Heimniederlage die Chancen darauf denkbar schlecht. Außerdem ist der Ausfall von Harry Kane wohl nicht abzuwenden. Damit fehlt im wohl wichtigsten Spiel der Saison ausgerechnet der Torgarant. Das Projekt ‚Finaleinzug‘ gestaltet sich somit noch kniffliger. Dennoch lässt die Ausgangslage weiter auf ein spannendes Spiel hoffen, schließlich würde ein Tor der Engländer bereits die Verlängerung bedeuten. Natürlich unter der Voraussetzung, dass sie die jungen Wilden vom Tore schießen abhalten können. Und das ist eigentlich schon schwer genug.

