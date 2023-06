Gnabry zu Real Madrid? Bayern-Star holt sich erste Infos von Alaba

Von: Christoph Wutz

Serge Gnabry gilt als Verkaufskandidat bei den Bayern. Womöglich zieht es ihn jetzt zu einem ehemaligen Münchner Spieler nach Spanien.

München – Das Transferkarussell beim FC Bayern München kommt immer mehr in Fahrt. Während mit Konrad Laimer von RB Leipzig die erste Bayern-Verstärkung für die anstehende Spielzeit perfekt ist, könnte sich nun auch auf der Abgangsseite etwas tun. Offensivspieler Serge Gnabry heizt jetzt die Gerüchte um einen möglichen Abschied aus München selbst an. Mittendrin: ein ehemaliger Bayern-Spieler.

Serge Gnabry Geboren: 14. Juli 1995 (Alter: 27 Jahre), Stuttgart Positionen: Rechtsaußen, hängende Spitze Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2026 Marktwert: 55 Millionen Euro

Die beiden Freunde Alaba und Gnabry feierten gemeinsam große Erfolge beim FC Bayern

David Alaba und Serge Gnabry sind sehr gut befreundet und kennen sich bestens aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Bayern. Von 2018 bis 2021 spielten die beiden zusammen in München. Das Duo gewann gemeinsam mehrere Titel, unter anderem 2020 die Champions League.

Beide waren damals maßgeblich am Triumph in der Königsklasse beteiligt, Gnabry als Torschütze und Vorbereiter, Alaba als Abwehrchef. Inzwischen organisiert der ehemalige Bayern-Star die Hintermannschaft von Real Madrid. Dorthin war der 30-jährige Alaba vor zwei Jahren gewechselt. Bereits im vergangenen Jahr hatte er vergebens versucht, den Deutschen von den Bayern in die spanische Hauptstadt zu locken. Jetzt könnte dieses Vorhaben des Österreichers allerdings von Erfolg gekrönt sein.

Bayern-Star Serge Gnabry (l.) könnte seinem ehemaligen Teamkollegen David Alaba (r.) zu Real Madrid folgen. © Imago / Buzzi

Wechselt Bayern-Star Gnabry zu Real Madrid? Foto mit Ex-Kollege Alaba sorgt für Spekulationen

Auf Instagram postete Gnabry ein Bild von Alaba. Dieses zeigt den Österreicher, wie er in Freizeitkleidung auf einer Gartenterrasse entspannt. Während zahlreiche Bayern-Stars nach der langen Saison in Urlaubsparadiesen mit ihren Familien entspannen, verbringt der Offensivmann der Münchner also Zeit mit seinem österreichischen Spezl. Kürzlich hatte sich Gnabry beim Formel-1-Rennen in Barcelona blicken lassen und war durch eine Reporter-Frage durcheinander gekommen.

Der genaue Hintergrund des Fotos mit Alaba ist unklar. Womöglich holt sich Gnabry von Ex-Bayer Alaba Informationen über seinen potenziellen neuen Arbeitgeber Real Madrid. Dafür spricht, dass der 27-Jährige den Beitrag mit zwei Herzen versah. Folgt bald die Wiedervereinigung der beiden Freunde auf dem Rasen?

Seine Zukunft bei den Bayern ist ungewiss: Zieht es Gnabry zu Alaba und Real Madrid?

Das ist nicht ausgeschlossen. Die Zukunft des deutschen Nationalspielers ist offen. Zuletzt kamen Gerüchte auf, Gnabry sei Teil eines 170-Millionen-Verkaufspaket beim Rekordmeister. Trotz Vertrags bis 2026 kann der 27-Jährige die Bayern, für die er seit 2018 in 218 Pflichtspielen 132 Scorerpunkte sammelte, bei einem passenden Angebot im Sommer wohl verlassen.

Dieses könnte jetzt von Real Madrid kommen. Die Spanier sind nach der verpassten Meisterschaft und Titelverteidigung in der Champions League sowie dem Abgang von Sturm-Legende Karim Benzema auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive. Fündig werden könnten sie beim FC Bayern.

Gnabry-Verkauf zu Alaba-Klub Real Madrid würde Bayern ordentliche Ablösesumme einbringen

Zwar ist bislang nichts über ein näheres Interesse der Spanier am deutschen Nationalspieler bekannt, ein Wechsel in diesem Sommer erscheint aber nicht unrealistisch. Durch einen Verkauf Gnabrys könnte der deutsche Rekordmeister wohl eine stattliche Ablöse generieren.

Und nicht nur der 27-Jährige sorgt jetzt also mit einem einzigen Bild für Aufsehen bei den Münchner Fans: Auch das offizielle Foto der Vorstellung von Bayern-Neuzugang Konrad Laimer löste jetzt eine Kontroverse aus. (wuc)