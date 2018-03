Gündogan lobt Guardiola über den grünen Klee

Er habe eine Gabe, „die ihresgleichen auf der Welt sucht“. Ilkay Gündogan ist von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola vollkommen begeistert.

Manchester - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan (27) fühlt sich bei Englands designiertem Meister Manchester City unter Teammanager Pep Guardiola bestens aufgehoben. "Sportlich läuft es sehr gut, sowohl für die Mannschaft als auch für mich persönlich", sagte der ehemalige Dortmunder im Interview für RTL: "Ich könnte gerade nicht viel glücklicher sein."

„...dann geht uns ein Licht auf"

Der entscheidende Faktor ist für Gündogan Ex-Bayern-Coach Guardiola: "Pep Guardiola bringt taktisch eine Gabe mit, die ihresgleichen auf der Welt sucht." Bei manchen Ansprachen verstehe niemand, was der Katalane seinen Spieler erkläre. "Erst wenn wir dann auf den Platz gehen und sehen, was es auslöst, dann geht uns ein Licht auf", sagte Gündogan.

Der Nationalspieler wähnt sich mit Guardiola auf einer Wellenlänge. "Die Art, wie wir den idealen Fußball an sich sehen, ähnelt sich ziemlich. Er hat eine ähnliche Position gespielt, wie ich sie jetzt spiele, und ist ja auch ein großer Fan von Mittelfeldspielern. Ich glaube, das ist die Basis, dass er mein Spiel an sich nicht so schlecht findet", sagte Gündogan.

sid