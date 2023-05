Mané-Abschied beim FC Bayern beschlossene Sache? Arena-Abgang mit nur zwei Worten spricht Bände

Von: Florian Schimak

Sadio Mané saß bei der Gala des FC Bayern gegen Schalke 04 85 Minuten nur auf der Bank. Sein Abgang im Anschluss macht vieles deutlich.

München – Wie bitter es für einen Stürmer ist, wenn man bei einem 6:0-Erfolg des eigenen Teams fast bis zur 90 Minuten auf der Bank sitzt sah man am Samstagnachmittag.

Sadio Mané Geburtsdatum: 10. April 1992 (31 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Linksaußen Marktwert: 45 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern feiert Gala gegen Schalke 04 - Mané nur auf der Bank, Gnabry und Tel treffen

Als der FC Bayern mit 4:0 führte, Serge Gnabry bereits doppelte getroffen hatte und die Nummer 7 des Münchner Angreifers auf der Auswechseltafel aufleuchtete, kam in der 71. Minuten Youngster Mathys Tel ins Spiel. So stand da in den Händen von Kathleen Krüger die 7 und die 39. Die Nummer 17 war aber nicht zu sehen.

Sie leuchtete erst fast 20 Minuten später auf, da hatte Tel nach seiner Einwechslung bereits getroffen, weil Jamal Musiala den jungen Franzosen sehenswert in Szene gesetzt hatte. So dauerte es bis zur 86. Spielminute, ehe Sadio Mané, im Sommer als neuer Superstar vom FC Liverpool verpflichtet, beim Stand von 5:0 gegen Abstiegskandidat Schalke 04 ins Spiel kam.

Sadio Mané wurde gegen den FC Schalke erst in der 86. Minute eingewechselt. © IMAGO

Sadio Mané beim FC Bayern: Thomas Tuchel versuchte zuletzt alles

In den vergangenen drei Partien hatte Thomas Tuchel den Senegalesen stets von Beginn an gebracht und wollte Mané so Selbstvertrauen geben. Dies hatte in den letzten Monaten doch sichtlich arg gelitten. Die Verletzung, die verpasste WM, die anschließenden durchwachsenen Leistungen, die im Kabinen-Eklat von Manchester endeten – all das sollte vorerst vergessen sein.

Doch Mané konnte das Vertrauen des Bayern-Trainers nicht mit Leistung zurückzahlen. Daher begann am Samstag Leroy Sané anstelle des 31-Jährigen. Dieser hatte schon gegen Bremen nach seiner Einwechslung mit seinem Treffer zum 2:0 für sich geworben – und zeigte Tuchel gegen Schalke, dass der Coach zurecht auf ihn setzte. Sané war mit der beste Bayern-Spieler (tz-Note 2).

Sadio Mané wirkt beim FC Bayern nicht glücklich – Abgang schon nach einer Saison?

Und Mané? Dem blieb nur der Bankplatz und lediglich sieben Minuten (inklusive Nachspielzeit), um seine Aktien steigen zu lassen. Immerhin konnte er den Treffer zum 6:0-Endstand von Noussair Mazraoui vorbereiten. Doch wirklich glücklich wirkte Mané nach dem Spiel nicht.

Schwer vorstellbar, dass Mané über den Sommer hinaus eine Zukunft an der Säbener Straße hat. Zuletzt wurde über erste Verhandlungen mit dem FC Chelsea berichtet. Und Mané auch seine Körpersprache lässt sich nicht so interpretieren, als wolle er noch lange beim FC Bayern bleiben.

Abgang von Sadio Mané beim FC Bayern beschlossene Sache? Arena-Abgang spricht Bände

Zwar ging er dieses Mal nach Schlusspfiff als Erster zu den Fans. Aber er war auch der Erste, der wieder den Weg in die Kabine suchte. Die hängenden Schultern und das fehlende Lächeln versuchte er mit der Applaus-Geste in Richtung Anhänger zu kaschieren. In der Mixed Zone wollte Mané anschließend dann nichts sagen. „Next time“, sagte er nur auf wiederholte Nachfrage der wartenden Reporter und verließ die Allianz Arena. Bereits beim letzten Bayern-Heimspiel verwies er auf das „nächste Mal“.

Sané dürfte sich nach seiner Leistung gegen Schalke für den Leipzig-Gipfel kommenden Samstag festgespielt haben. Kingsley Coman konnte am Samstag zwar nicht glänzen, dürfte aber nicht zur Diskussion stehen. Insofern wird Mané auch gegen RB wohl zunächst wieder auf der Bank sitzen.

Fraglich, ob er danach dann glücklicher ist und mit den Journalisten redet. Weil viele nächste Male könnte es für Sadio Mané beim FC Bayern nicht mehr geben. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak