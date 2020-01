Real-Star zum FC Bayern: Dringend erwarteter Leihspieler landet bei München - auf einem Sonderflughafen

Der FC Bayern München ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Ist man jetzt bei Real Madrid fündig geworden? Offenbar ist der Transfer fix.

Update vom 22. Januar, 7.16 Uhr: Eine offizielle Bestätigung des FC Bayern München steht zwar - wie bei Nicolas Kühn - noch aus, aber es müsste schon sehr viel schief laufen, damit der Transfer von Alvaro Odriozola noch platzt. Bei tz.de* erfahren Sie schon einmal, wie der Hundenarr tickt.

Update vom 21. Januar, 19.05 Uhr: Alvaro Odriozola wird auf jeden Fall Einsatzzeiten brauchen. Bei Real Madrid kam der junge Rechtsverteidiger in dieser Saison in La Liga erst viermal zum Einsatz. Die letzten zehn Spiele stand er entweder nicht im Kader, oder er kam bei den „Königlichen“ nicht zum Zug.

Beim spanischen Topklub ist unter Coach Zinédine Zidane stattdessen Daniel Carvajal der Stamm-Rechtsverteidiger. Beim FC Bayern ist Odriozola dagegen als Express-Lösung vorgesehen.

FC Bayern vor Leihe: Alvaro Odriozola schon beim Medizincheck

Update vom 21. Januar, 18.35 Uhr: Geht jetzt alles ganz schnell? Wie Sky weiter berichtet, absolviert Alvaro Odriozola zur Stunde seinen Medizincheck beim FC Bayern.

Aus Spanien ist übrigens nur Gutes über den Real-Madrid-Profi zu hören, auch wenn ihn in der Bundesliga die wenigsten Beobachter kennen dürften.

FC Bayern: Alvaro Odriozola ist bei München gelandet

Update vom 21. Januar, 18.09 Uhr: Alvaro Odriozola, sehnlichst erwarteter Leihspieler des FC Bayern, ist am frühen Montagabend bei München gelandet. Das berichtet Sky.

Demnach kam der 24-jährige Spanier in einer Sondermaschine auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen rund 20 Kilometer westlich der bayerischen Landeshauptstadt an. Der Sonderflughafen ist ausschließlich für Geschäftsreisen und sogenannte Taxiflüge vorgesehen - und entsprechend klein.

Rechtsverteidiger Odriozola soll bis Sommer vom spanischen Top-Klub Real Madrid ausgeliehen werden. In den vergangenen Wochen hatte Bayern-Trainer Hansi Flick wiederholt gefordert, dass der Rekordmeister für die Position hinten rechts in der Viererkette nachrüstet.

Jetzt hat der 54-jährige Badener endlich seine gewünschte Verstärkung für den Kader des FC Bayern.

Transfer zum FC Bayern: Alvaro Odriozola soll nur bis Sommer bleiben

Update vom 21. Januar, 15.16 Uhr: Immer mehr Details zum angeblichen Transfer von Alvaro Odriozola kommen ans Licht. Wie der spanische Journalist Miguel Ángel Díaz über Twitter berichtet, wird der 24-Jährige bis zum Saisonende an die Bayern verliehen. Eine Kaufoption gibt es offenbar nicht, Odriozola werde demnach im Sommer nach Madrid zurückkehren. Bei den Königlichen hat er einen Vertrag bis 2024.

Update vom 21. Januar, 13.55 Uhr: Der FC Bayern München hat den ersten Transfer der Winterpause wohl eingetütet! Alvaro Odriozola wird nach Angaben der Bild von Real Madrid ausgeliehen. Der Spanier befindet sich anscheinend schon auf dem Weg nach München.

Real-Trainer Zinedine Zidane bestätigte am Dienstag bei einer Pressekonferenz, dass Odriozola die Möglichkeit habe, den Verein zu wechseln. Im Training fehlte der 24-Jährige bereits. Nationalspieler Odriozola war 2018 von Real Sociedad San Sebastian zu den Königlichen gekommen, die damals 35 Millionen Euro Ablöse gezahlt haben sollen. Er kam bislang allerdings an seinem Konkurrenten Dani Carvajal (früher Bayer Leverkusen) nicht vorbei und daher in dieser Saison lediglich auf vier Liga-Einsätze. Odriozola zählte 2018 zum WM-Kader Spaniens.

Neues Detail spricht für Blitz-Transfer von Real-Star: Entscheidet er sich für den FC Bayern?

Update vom 21. Januar, 12.49 Uhr: Die Anzeichen verdichten sich, dass es bei Real Madrid einen Transfer gibt - aber was ist das Ziel? Wie die Sport Bild erfahren haben will, wurde Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola vom Dienstagstraining der Königlichen freigestellt.

Der Grund: Offenbar soll sich der 24-Jährige zu Transfer-Verhandlungen treffen. In der Verlosung sind der FC Bayern, der FC Sevilla und Athletic Bilbao. Es bleibt spannend! Währenddessen könnte es auch andersherum gehen - von Deutschland nach Spanien. Heuert Timo Werner bei einem La-Liga-Giganten an? Außerdem ist ein Premier-League-Riese offenbar an einem Bayern-Star interessiert.

Alvaro Odriozola: Unterschrift beim FC Bayern München schon erfolgt?

Update vom 21. Januar, 10.29 Uhr: Geht es jetzt ganz schnell? Der Transfer von Alvaro Odriozola zum FC Bayern München* scheint mächtig Fahrt aufzunehmen. Nach Angaben des spanischen Radiosenders Cope steht der Rechtsverteidiger von Real Madrid kurz davor, ausgeliehen zu werden.

Demnach könnte eine Leihe noch im Januar über die Bühne gehen - interessiert seien neben den Bayern noch der FC Sevilla und Athletic Bilbao.

Zuletzt berichteten Sport Bild und Bild, dass der FCB „kurz vor der Verpflichtung eines Rechtsverteidigers“ stehe - möglicherweise ist damit Odriozola gemeint.

Alvaro Odriozola: Schnappt sich der FC Bayern einen Star von Real?

Erstmeldung vom 21. Januar, 8.44 Uhr: München - Ein paar Tage hat das Winter-Transferfenster noch geöffnet. Was tut sich bis Ende Januar also noch an der Säbener Straße? Dem Vernehmen nach schlägt am Dienstag schon ein erster Neuzugang auf: Nicolas Kühn soll seinen Medizincheck absolvieren.

Das Millennium-Kind - am 1. Januar 2000 geboren - wird von Ajax Amsterdam ausgeliehen. Zuhause ist Kühn auf der rechten offensiven Außenbahn, eingesetzt wird der 20-Jährige aber zunächst wohl nur in der zweiten Mannschaft in der Dritten Liga.

Alvaro Odriozola zum FC Bayern München: Gibt es weitere Verstärkungen in der Winterpause?

Kühn ist also wohl eher nicht der Spieler, der den Bayern sofort in wichtigen Duellen weiterhelfen könnte. Also geht die Suche weiter. Im Fokus ist dabei weiterhin ein Rechtsverteidiger für den dünnen Kader*. Trainer Hansi Flick* soll sich ja genau für diese Position einen Neuzugang wünschen. Die Münchner sollen sich deshalb auch in Spanien umsehen.

Beim FC Barcelona soll man ein Auge auf Nelson Semedo geworfen haben und auch beim Dauerrivalen der Katalanen gibt es einen jungen Mann, den der Rekordmeister offenbar auf dem Zettel hat: Alvaro Odriozola.

Alvaro Odriozola: Verteidiger von Real Madrid ein Kandidat für den FC Bayern München?

Der 24-Jährige kommt derzeit nicht an Dani Carvajal vorbei, im Sommer kehrt Dortmunds Achraf Hakimi in die spanische Hauptstadt zurück. Auch der wurde schon beim FCB gehandelt, Real hat aber wohl nicht die Absicht, ihn abzugeben.

Der Grund? Hakimi liefert als Leihspieler in Dortmund ohne Ende, hat sich somit bei Real-Trainer Zinedine Zidane empfohlen. Mit Carvajal und Hakimi hätte man dann zwei starke Rechtsverteidiger - und Odriozola wäre nur der dritte Sieger.

Laut Sky könnten die Bayern deshalb ihre Fühler nach Odriozola ausstrecken. Allerdings wäre der Spanier wohl erst für den Sommer eine Option - wenn eben Hakimi wieder in Madrid ist. Nach Informationen von Sport Bild, Spox und Goal könnte es aber auch anders kommen: Offensichtlich ist eine Leihe ebenfalls denkbar, bisher hätten allerdings nur Athletic Bilbao und der FC Sevilla ein Angebot abgegeben. Ob die Bayern auch noch den Finger heben? Odriozola kam im Sommer 2018 für 30 Millionen von Real Sociedad zu den Königlichen. Aktuell hat er einen Marktwert von 20 Millionen Euro, sein Vertrag läuft noch bis 2024.

