Königsblaues Herz schlägt höher: Deutet Amine Harit hier seine Vertragsverlängerung an?

Bleibt Amine Harit dem FC Schalke 04 noch länger erhalten? Der S04-Star hat etwas angekündigt. Es wäre das perfekte Weihnachtsgeschenk.

Amine Harit bleibt der Shootingstar beim FC Schalke 04.

Der S04 muss wegen des Vertrags aber eine Entscheidung treffen.

Hoffnung für die Fans macht jetzt eine Reaktion des Spielers selbst.

Gelsenkirchen - Es sind Momente wie die am Samstag (7. Dezember) gegen Bayer Leverkusen, die den Wert von Amine Harit (22) unterstreichen. Sein Pass auf Ahmed Kutucu (19) leitete den Treffer durch Benito Raman (25) mustergültig ein, wie RUHR24.de* berichtet.

Amine Harit beim FC Schalke 04: S04 erfreut sich am offensiven Mittelfeldspieler

Unter dem Strich war das Tor zwar ein Muster ohne Wert, da der FC Schalke 04 bei Bayer Leverkusen zu wenig überzeugen konnte (der Ticker zum Nachlesen)*. Doch Amine Harit konnte zum wiederholten Male seine Klasse zeigen.

In 14 Bundesliga-Spielen gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler in dieser Saison bereits sechs Tore und drei Vorlagen. In zwei DFB-Pokal-Partien kommen zwei weitere Vorlagen hinzu.

Amine Harit tritt beim FC Schalke 04 wieder ganz anders auf

Fast noch wichtiger: Der frisch gebackene Vater tritt seit Sommer beim FC Schalke 04 anders, besser, auf. Trainer David Wagner (47) hat anscheinend die richtigen Worte bei Amine Harit, der eine Saison zum Vergessen hinter sich hat, gefunden.

Nach nicht nur sportlichen, sondern auch privaten Rückschlägen, blüht der 22-Jährige auf und erinnert an seine starke Premierensaison bei den Königsblauen. Das war vor zwei Jahren, als die „Knappen“ den marokkanischen Nationalspieler für 7,5 Millionen Euro vom französischen Erstligisten FC Nantes verpflichteten.

Mittlerweile beziffert das Portal Transfermarkt.de den Marktwert von Amine Harit auf 16 Millionen Euro. Tendenz: steigend. Sein Vertrag beim FC Schalke 04 ist bis zum 30. Juni 2021 gültig.

Heißt im Umkehrschluss auch: Entweder die Königsblauen verlängern den Kontrakt mit dem gebürtigen Franzosen bis kommenden Sommer. Oder aber Sportvorstand Jochen Schneider (49) wird gezwungen sein, ihn am Saisonende zu verkaufen - wenn er seinen eigenen Worten Taten folgen lässt.

Amine Harit vom FC Schalke 04 im Fokus mehrerer Top-Klubs

Denn der 49-Jährige hat bereits mehrfach betont, dass die Zeiten beim FC Schalke 04 von ablösefreien Wechsel von Leistungsträgern vorbei sein müssen. Das Problem: Amine Harit ist bereits im Fokus von mehreren Top-Klubs*.

Trotzdem schöpfen die S04-Fans jetzt neue Hoffnung - und das aus einem ganz plausiblen Grund. Verantwortlich dafür ist der Spieler selbst.

Amine Harit postete am späten Sonntagabend (8. Dezember) einen Tweet, der etwas ankündigt. Zu sehen sind auf Twitter nur zwei Emojis und eine Markierung, die in Kombination tief blicken lassen: Eine Sanduhr, ein blaues Herz und der S04. Zu Beginn des Posts stehen drei Punkte.

Amine Harit: Beschenkt der FC Schalke 04 seine Fans zu Weihnachten?

Es wirkt so, als wenn der 22-Jährige im Zusammenhang mit dem FC Schalke 04 eine Entscheidung nicht mehr erwarten könne. Wird womöglich noch vor Weihnachten die Vertragsverlängerung von Amine Harit bekannt gegeben? Für die königsblauen Anhänger käme das einem verfrühten Geschenk gleich.

rawi

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks