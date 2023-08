Neues Bundesliga-Kombi-Angebot: Sky und DAZN heben Preise drastisch an

Von: Sascha Mehr

Teilen

Pay-TV-Sender Sky und Streamingdienstanbieter DAZN haben ein neues Kombi-Paket für die Bundesliga, das aber teurer wird als bislang.

München – Es dauert nur nicht mehr lange, bis die Bundesliga in die Saison 2023/24 startet. Zunächst steht noch die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals an, anschließend rollt der Ball aber wieder in der deutschen Eliteliga. Wird der FC Bayern München seinen zwölften Meistertitel in Serie feiern? Wer wird die Überraschung der Saison? Können die beiden Aufsteiger den Klassenerhalt schaffen?

DAZN Online seit: 10. Aug. 2016 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Spanisch, Portugiesisch Betreiber: DAZN Group

Fußball-Bundesliga 2023/24: Neues Kombi-Angebot

Wer sich die Spiele der Bundesliga live im TV und im Stream anschauen will, muss in dieser Saison tiefer in die Tasche greifen als noch in der vergangenen Spielzeit. Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Partien am Samstag, plus die englische Woche, Streamingdienst DAZN zeigt die Matches am Freitag und Sonntag.

Kunden, die alle 306 Spiele sehen wollen, benötigen also auch 2023/24 zwei Abos. Im letzten Jahr boten Sky und DAZN erstmals ein Kombi-Paket an, das das Sky-Bundesliga-Paket und das DAZN-Komplettangebot beinhaltete. Der Preis betrug 38,99 – für diesen Betrag war es möglich, jedes einzelne Bundesligaspiel der vergangenen Saison zu schauen.

Sky und DAZN haben ein neues Kombi-Angebot geschnürt. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Nicht enthalten in diesem Paket ist der komplette restliche Sport bei Sky, wie zum Beispiel der DFB-Pokal, die Formel 1 und Tennis-Turniere. Im ersten Jahr würde das noch einmal fünf Euro pro Monat extra kosten, ab dem zweiten Jahr dann neun Euro pro Monat mehr.

Fußball-Bundesliga 2023/24: Paket von Sky und DAZN wird teurer

Für ein neues Jahresabo des Kombi-Angebotes von Sky und DAZN werden ab sofort für Neukunden 49,99 Euro fällig. Ab dem zweiten Jahr erhöht sich der Preis auf 80,49 Euro. Durch das Kombi-Paket zahlen Kunden nur noch fünf Euro im Monat und 60 Euro im Jahr weniger, als wenn sie beide Abos einzeln abschließen würden.

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

In den vergangenen Monaten gab es wütende Proteste von Kunden, weil DAZN seine Kosten mehrmals erhöhte. Zahlreiche Sportfans liefen Sturm gegen die neuen Preise des Streaminganbieters. Die drastische Erhöhung beim Kombi-Paket für die Bundesliga könnte erneut zu Ärger bei den Kunden führen. (smr)