Analyse zu Grindels Rücktritt: Ein Fehltritt zu viel

Das ging dann doch schneller als erwartet. DFB-Präsident Reinhard Grindel hat sich dem Druck und der Kritik gebeugt und ist zurückgetreten.

In einer Hinsicht überrascht sein konsequentes Handeln: Der Boss des Deutschen Fußball-Bundes wirkte in seiner fast dreijährigen Amtszeit stets wie das Paradebeispiel eines Funktionärs und Politikers, der mit aller Macht an seinem Posten festhält.

Nun hat er aber selbst erkannt, dass es nach den Unruhen der jüngeren Vergangenheit im Grunde keine Alternative zu diesem Schritt gab. Zur Normalität hätten der DFB und Grindel nicht wieder zurückkehren können. Seit Wochen ist der Präsident des weltgrößten Sportverbandes durchs Dorf getrieben worden. Gegner aus den eigenen Reihen streuten gezielt Informationen, um dem früheren CDU-Politiker zu schaden. Das gesamte Klima war zuletzt derartig vergiftet, dass es für ihn keine Zukunft mehr gab.

Was nicht heißen soll, dass Grindel lediglich das Opfer einer intriganten Kampagne ist. Für sein schlechtes Image hat er höchstpersönlich gesorgt. Der gebürtige Hamburger leistete sich zu viele Fehltritte, die einzeln betrachtet wohl nicht so hohe Wellen geschlagen hätten. Doch in der Summe war es dann doch ein Fehltritt zu viel.

Es wäre müßig, sämtliche Verfehlungen aufzulisten. Den Zusatzverdienst von 78 000 Euro zu verschweigen, war schlicht und ergreifend die falsche Entscheidung. Zuletzt kam noch die Nachricht hinzu, dass er von einem ukrainischen Fußball-Oligarchen eine Luxusuhr als Geschenk angenommen haben soll. Das Traurige daran ist: Es schockiert einen nicht mehr. Für einen Mann, der mit dem Vorhaben angetreten ist, die Fußball-Basis zu stärken, sind diese Fakten dennoch ein Armutszeugnis: Grindel hat die Werte verraten.

Womöglich liegt es an der Diskrepanz zwischen seinen Aussagen und seinem tatsächlichen Handeln, weshalb er nie als Präsident mit Ausstrahlung in Erscheinung trat. Seine beiden Vorgänger, Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, haben im Nachhinein zwar auch kein gutes Licht auf sich und den DFB geworfen. Aber sie standen für ein Programm, sie haben etwas verkörpert. Grindel hingegen? Was genau wollte er eigentlich erreichen? Tja, gute Frage.

Da passt es ins Bild, dass er im April 2016 nach Niersbachs Rücktritt mehr oder weniger aus Mangel an Alternativen zum DFB-Präsidenten gewählt wurde. Chancen, sich auszuzeichnen und sich als Chef mit klarer Linie zu zeigen, haben sich Grindel mehrfach geboten. Die Affäre um die Erdogan-Fotos, das WM-Desaster und der Krawall-Rücktritt von Mesut Özil, die anschließende Rassismus-Debatte – sagen wir es im Fußballjargon: Grindel hat diese Chancen kläglich versiebt. Mehr noch. Er gab ein gar jämmerliches Bild ab.

Insofern werden nicht viele Grindel und seiner missglückten Amtszeit nachtrauern. DFL-Präsident Reinhard Rauball und Amateurvertreter Rainer Koch werden in einer Doppelspitze die Amtsgeschäfte interimsweise weiterführen – bis im September Grindels Nachfolger bestimmt wird. Aber wer kommt für diesen Posten infrage? Welche Eigenschaften muss er mitbringen? Philipp Lahm hat bereits abgewunken. Der Deutsche Fußball-Bund sollte nicht erneut auf eine Notlösung setzen.

