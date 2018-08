Analyse zum DFB-Team: Mit dem Frankreich-Spiel die WM hinter sich lassen

Ende August hat er das Wort: Bundestrainer Joachim Löw wird am 29. seine WM-Analyse vortragen.

Kassel. Am 6. September will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Münchner Allianz-Arena gegen Weltmeister Frankreich wieder ein positives Zeichen setzen und die katastrophale WM hinter sich lassen.

Viel spannender dürfte allerdings das werden, was eine Woche zuvor passiert. Dann nämlich, am 29. August, wird Joachim Löw über die personellen Konsequenzen aus dem Debakel in Russland informieren.

Die groß angekündigte WM-Analyse, die schonungslos das Scheitern des entthronten Weltmeisters erklären soll. Das Warten hat also bald ein Ende. Nach dem peinlichen Auftritt gegen Südkorea sind mehr als sieben Wochen vergangen. Und es gibt nicht wenige, die sich berechtigte Fragen stellen wie: Was haben Bundestrainer Löw, Teammanager Oliver Bierhoff und Konsorten seitdem eigentlich getrieben? Und: Braucht eine Aufarbeitung wirklich so viel Zeit? Abgesehen von vereinzelten Personalmeldungen herrscht Ruhe um die wichtigste Mannschaft des Landes.

Nun gut, Löw hatte angekündigt, Gespräche mit den Spielern führen zu wollen. Er hatte ihnen gesagt, sie sollten erst mal Abstand gewinnen und sich in Ruhe Gedanken machen. Wie wir wissen, ging das bei Mesut Özil ziemlich schnell – und mit Ruhe hatte dessen Abgang nicht viel zu tun. Hinzu kam der verschmerzbare Rücktritt von Mario Gomez. Dass sich in Toni Kroos nun der erste Leistungsträger fürs Weitermachen entschieden hat, darf als positives Zeichen gewertet werden. Auf der anderen Seite: Warum sollte er aufhören? Der Mann ist erst 28 Jahre alt.

Das Beispiel zeigt vortrefflich, wie die Situation rund um den Deutschen Fußball-Bund (DFB) bizarre Züge angenommen hat. Seit dem WM-Aus hängt die DFB-Elf in einer Blase, in einem luftleeren Raum. Das Getöse um Özils Abschied klang so schnell ab, wie es hochgekocht war, von der Kritik gegenüber DFB-Boss Reinhard Grindel ist nichts mehr zu hören, und Löw gab ohnehin keinen Laut von sich. Stattdessen meldeten sich ein paar Fußballer zu Wort. Die einen wollen, die anderen nicht, als ginge es darum, auf die Einladung zu einer Geburtstagsparty zu antworten. Mitzubringen ist gute Laune, wie es früher auf den Kärtchen immer hieß.

Vorfreude und gute Laune wollen sich in diesen Tagen aber nicht einstellen. Neben Kroos haben auch Sami Khedira und Ilkay Gündogan ihre Bereitschaft für einen Neustart signalisiert. Das fällt aber eher in die Rubrik: Na, und? Was fehlt, ist jemand, der eine klare Linie zeichnet – sei es einer innerhalb oder außerhalb der Mannschaft. Zumindest Kroos ließ mit seiner Kritik an Özil ein bisschen aufhorchen. Dessen Aussagen bestätigen den Verdacht, dass die leidige Debatte um die Erdogan-Fotos einen Riss im DFB-Team verursacht hat. Nicht unbedingt wegen politischer Ansichten, sondern wegen der Unruhe, die das Team seit der Vorbereitung begleitet hatte.

Schon zu diesem Zeitpunkt hätte es einen gebraucht, der aus dieser Blase des Schweigens und Abwartens hervortritt und die Mannschaft einnordet. Wir dürfen davon ausgehen, dass mit Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger oder Miroslav Klose im Team solch ein Schwebezustand erst gar nicht entstanden wäre – und auch jetzt nicht anhalten würde. Vielleicht spürt das der Bundestrainer. Vielleicht macht er sich – fernab der spielerischen Defizite bei der WM – genau darüber Gedanken. Vielleicht dauert die Analyse deshalb so lange. Am 29. wissen wir mehr.