Anderthalb Jahre nach dem Anschlag: BVB wieder gegen Monaco

Kassel. Es war ein Tag, der den ganzen Verein verändert hat. Am 11. April 2017 saßen Spieler und Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im Mannschaftsbus auf dem Weg zum Signal-Iduna-Park.

Unterwegs zum Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen die AS Monaco. Das Spiel fand an diesem Dienstagabend nicht statt. Ein Anschlag auf den Bus, drei Splitterbomben – es sind quälende Erinnerungen. Und es war großes Glück, dass niemand schwerer verletzt wurde. Heute kommt es zur Neuauflage des Duells in der Königsklasse (21 Uhr/Sky) – diesmal in der Gruppenphase.

Der schlimmste Tag in der Geschichte des BVB, er hatte Nachwirkungen. Lediglich sieben Spieler, die damals mit im Mannschaftsbus saßen, als die fingerlangen Metallbolzen einige Scheiben zerschlugen, stehen heute noch im Dortmunder Kader. Zugegeben, nicht alle Veränderungen hatten mit dem Attentat zu tun. Aber unter anderem Sven Bender und der damals am schwersten verletzte Marc Bartra gaben öffentlich zu, dass sie psychisch beeinträchtigt waren und einen Ortswechsel benötigten.

Nicht zuletzt war dieser Anschlag, den Täter Sergej W. verübt haben soll, weil er auf einen Kursverlust der BVB-Aktie gesetzt hat, aber der Anfang vom Ende von Trainer Thomas Tuchel in Dortmund.

Der 45-Jährige – mittlerweile in Diensten von Paris St. Germain – sagte vor Gericht, dass er davon ausgehe, ohne dieses Attentat noch BVB-Trainer zu sein. Und sportliche Gründe gab es in seinen zwei Jahren in Dortmund eigentlich nie – mit einem Punkteschnitt von 2,09 in der Liga ist Tuchel der erfolgreichste in der BVB-Geschichte.

Allerdings gab es damals unterschiedliche Auffassungen, ob die Partie gegen Monaco nur einen Tag später nachgeholt werden soll. Tuchel war dagegen. Er saß mit im Bus. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der nicht dabei war, sah es anders und war für ein schnelles Nachholen der Partie nur einen Tag später.

Auch wenn Dortmund am 12. April 2017 zuhause 2:3 gegen Monaco verlor und auch im Rückspiel mit 1:3 unterlegen war, fand die Saison sportlich noch ein versöhnliches Ende. Das Champions-League-Viertelfinale war nach dem erneuten Umbruch im Kader und dem Verlust wichtiger Stützen ohnehin schon ein Erfolg. In der Liga wurde Tuchel mit seinem jungen Team Vizemeister und gewann den DFB-Pokal. Viel mehr war gar nicht möglich. Doch am Ende trennte sich der Verein dennoch von seinem Trainer.

Der Bruch, der auch zu Differenzen mit den Spielern geführt haben soll, entstand an jenem 11. April 2017. Erinnern wollen sich die Dortmunder eigentlich nicht. Aber es wird wohl zwangsläufig Thema sein, wenn sie sich heute auf den Weg zum eigenen Stadion machen.

Doch trotz aller tragischer Erinnerungen wird es heute auch um das Sportliche gehen. Monaco scheint nicht mehr so stark wie damals zu sein. Die vergangenen sechs Pflichtspiele gingen alle verloren, und in der Liga stehen die Monegassen derzeit auf dem 18. Platz. Doch egal, wie das Spiel ausgeht. Alles wird besser sein als dieser schlimmste Tag.