Tag der Amateure im News-Ticker: In diesen Spielen geht es um die Quali für den DFB-Pokal

Am Tag der Amateure finden die Endspiele der jeweiligen Landespokale statt. Es geht um die Qualifikation für die sportlich wie finanziell lukrative erste DFB-Pokalrunde.

Am 25. Mai steigt nicht nur das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig (wir berichten für Sie im Live-Ticker), sondern auch der sogenannte „Tag der Amateure“.

In insgesamt 19 Landespokal-Finals kämpfen die Teams neben dem Titel auch um die Qualifikation für die erste DFB-Pokalrunde.

Für die kleinen Vereine ist der DFB-Pokal nicht nur die Chance auf das „Spiel des Lebens“ gegen einen Bundesligisten, sondern auch finanziell lukrativ.

Wir haben für Sie eine Übersicht über die jeweiligen Endspiele der Landespokale zusammengestellt. Anstoß Landespokal Begegnung Ergebnis 10.30 Uhr Berlin TeBe Berlin - Viktoria Berlin 10.30 Uhr Bremen FC Oberneuland - Bremer SV 10.30 Uhr Hamburg Eintracht Norderstedt - TuS Dassendorf 10.30 Uhr Mecklenburg-Vorpommern Torgelower FC Greif - Hansa Rostock 14.15 Uhr Bayern Viktoria Aschaffenburg - Würzburger Kickers 14.15 Uhr Brandenburg FSV Optik Rathenow - FC Energie Cottbus 14.15 Uhr Niedersachsen TuS Bersenbrück - SV Atlas Delmenhorst 14.15 Uhr Rheinland FSV Salmrohr - TuS Koblenz 14.15 Uhr Sachsen Chemnitzer FC - FSV Zwickau 14.15 Uhr Westfalen SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück 14.15 Uhr Württemberg TSV Essingen - SSV Ulm 1846 16.15 Uhr Mittelrhein Alemannia Aachen - Fortuna Köln 16.15 Uhr Niederrhein KFC Uerdingen - Wuppertaler SV 16.15 Uhr Saarland SV 07 Elversberg - 1. FC Saarbrücken 16.15 Uhr Sachsen-Anhalt Hallescher FC - Germania Halberstadt 16.15 Uhr Schleswig-Holstein VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg 08 16.15 Uhr Südbaden FC 08 Villingen - 1. FC Rielasingen-Arlen 16.15 Uhr Thüringen Preußen Bad Langensalza - FSV Wacker 90 Nordhausen So, 26. Mai, 14 Uhr Baden Karlsruher SC - Waldhof Mannheim Di, 25. Juni, 19 Uhr Hessen SV Wehen Wiesbaden - KSV Baunatal

Erstmeldung: Kuriose Entscheidung der ARD: Pokalfinale ab 10.30 Uhr - das steckt dahinter

Köln - Der DFB-Pokal ist in Fußballdeutschland ein begehrter Wettbewerb. Die großen Teams träumen vom Titel und der damit verbundenen Qualifikation zur Europa League, die kleinen Vereine vom „Spiel des Lebens“ so wie der TSV Vestenbergsgreuth. Die Franken bezwangen im Jahr 1994 den amtierenden Meister FC Bayern und kegelten ihn aus dem Wettbewerb. Für viele Amateurvereine lautet das große Ziel, sich überhaupt erst für den Pokalwettbewerb zu qualifizieren. In den jeweiligen Landespokalen der lokalen Verbände gilt es, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, um schließlich in der ersten Runde des DFB-Pokals an den Start gehen zu dürfen.

Die insgesamt 21 Endspiele der jeweiligen Verbandspokale werden am 25. Mai, dem Tag des DFB-Pokalfinals, live im öffentlich rechtlichen Fernsehen übertragen. Die ARD zeigt im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ in dieser Saison bereits zum vierten Mal alle Spiele in mehreren Konferenzen über den Tag verteilt. Das Erste hat nun die genauen zeitlichen Ansetzungen bekannt gegeben - und dabei wohl bei so manchem Fußballfan für große Verwunderung gesorgt.

Irrsinns-Entscheidung: ARD zeigt Pokalfinale um 10.30 Uhr

Vier Pokalspiele sollen tatsächlich um 10.30 Uhr ausgetragen werden, einer Anstoßzeit die man vielleicht vom Jugend-, aber nicht vom Profifußball kennt. WDR-Sportchef Steffen Simon erklärt diesbezüglich, der Finaltag der Amateure erfahre „durch die Einbettung in einen großen Sporttag im Ersten weitere Aufwertung.“ Die Bild vermutet hinter der kuriosen Ansetzung jedoch einen Fehler seitens der ARD. Demnach habe man übersehen, dass das Erste an diesem Tag auch Senderechte für die Formel E erworben hat, weswegen die vier Partien bereits zur Frühstückszeit angepfiffen werden sollen.

Pokalfinale um 10.30 Uhr: Diese Verbände sind betroffen

Konkret sind die Verbände aus Berlin, Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern von der kuriosen Entscheidung getroffen. Im Berliner Landespokalfinale treffen Tennis Borussia und Viktoria Berlin aufeinander, im Bremer Endspiel der Bremer SV und Oberneuland. In Hamburg stehen noch die beiden Halbfinals (Osdorf - Norderstedt und Dassendorf - Viktoria Hamburg) auf dem Programm, ähnlich ist es in Mecklenburg-Vorpommern, dort steht allerdings bereits ein Finalist fest. Der Sieger der Partie Hansa Rostock gegen den FCM Schwerin kämpft im Endspiel gegen Torgelow um den Titel.

Pokalfinale zur Frühstückszeit: „Die Anstoßzeit ist eine Frechheit und ein Angriff auf den Amateurfußball“

In Rostock zeigt man sich nicht gerade begeistert von der frühen Anstoßzeit. Hansa-Trainer Jens Härtel äußerte sich gegenüber der Bild irritiert: „Wenn die ARD unbedingt Formel E zeigen muss – ich weiß nicht, ob das im Sinne der Leute ist, für die der Fußball noch ein bisschen mehr ist als Kommerz.“ Noch deutlicher in seiner Kritik wurde Björn Blechenberg. Der Sportdirektor des FC Mecklenburg Schwerin gab gegenüber dem Sportbuzzer zu Protokoll: „Die Anstoßzeit ist eine Frechheit und ein Angriff auf den Amateurfußball, der beim DFB offenbar keinen Stellenwert mehr besitzt. Wer sich das ausgedacht hat, sollte entlassen werden.“

as