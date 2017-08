Arminia Bielefeld stürmt an die Zweitliga-Tabellenspitze

Erstmals seit acht Jahren

Sturm auf Platz eins: Die Spieler von Arminia Bielefeld bejubeln den 2:0-Sieg gegen den VfL Bochum.

In der vorigen Saison lange in den Abstiegskampf verwickelt, in der neuen Spielzeit nach drei Partien an der Zweitliga-Spitze: Arminia Bielefeld ist nach dem Derby gegen Bochum überraschend vorn.