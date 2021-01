Arminia Bielefeld will in Hoffenheim nachlegen

Nach dem Sieg gegen die Hertha will Arminia Bielefeld in Hoffenheim nachlegen.

Am 16. Spieltag der Bundesliga kommt es in Hoffenheim zu einem echten Abstiegsduell: Die TSG empfängt Arminia BIelefeld.

Viel Spannung birgt die Bundesliga-Partie in Sinsheim an diesem Wochenende: Mit Arminia Bielefeld* gastiert der Tabellennachbar der TSG Hoffenheim am Samstag in der PreZero Arena. Nach dem Sieg von Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC* geht das Team von Trainer Uwe Neuhaus mit Rückenwind ins Duell.

Zuletzt hatte es bei den Ostwestfalen* Wirbel um einen möglichen Wechsel von Janni Serra von Holstein Kiel zu Arminia Bielefeld* gegeben. Vor dem Spiel gegen die TSG wollte Bielefeld*-Sportdirektor Samir Arabi dazu jedoch nicht Stellung beziehen. Vielmehr verriet Trainer Uwe Neuhaus, was er von Arminia Bielefeld in den kommenden Bundesliga-Partien erwartet*. Mehr dazu lesen Sie bei owl24.de*. (*owl24.de und msl24.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.)