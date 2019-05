Arsenal-Star Mkhitaryan muss auf Europa-League-Finale verzichten - aus politischen Gründen

Seine Saison ist vorzeitig beendet: Arsenal-Profi Henrikh Mkhitaryan (l.) wird beim Europa-League-Finale in Baku nicht dabei sein.

Der FC Arsenal trifft im Europa-League-Finale von Baku auf den FC Chelsea. Der Armenier Henrikh Mkhitaryan wird das Endspiel aber verpassen - wegen politischer Spannungen.

Update vom 21. Mai:

Der FC Arsenal hat sich dazu entschlossen, wegen Sicherheitsbedenken im Europa-League-Finale in Baku auf Henrikh Mkhitaryan zu verzichten. Wie der Klub bekanntgibt, wird der 30 Jahre alte Armenier nicht mit der Mannschaft zum Endspiel gegen den FC Chelsea am 29. Mai reisen.

Hintergrund sind politische Spannungen zwischen Aserbaidschan und Armenien. „Wir haben alle Optionen ausgiebig geprüft, damit Micki im Kader stehen kann“, schreibt Arsenal in der Mitteilung auf seiner Website, „aber nachdem wir das mit Micki und seiner Familie besprochen haben, haben wir uns darauf geeinigt, dass er nicht mitreisen wird.“

Man habe sich wegen der Bedenken mit einem Schreiben an die UEFA gewandt, hieß es weiter. „Micki war auf unserem Weg ins Finale ein Schlüsselspieler, deshalb ist das aus Sicht der Mannschaft ein großer Verlust für uns. Wir sind sehr traurig, dass ein Spieler ein großer Europäisches Finale aufgrund solcher Umstände verpasst, schließlich kommt sowas in einer Fußballer-Karriere nur selten vor.“

Erstmeldung vom 11. Mai: Arsenal denkt über Mkhitaryan-Verzicht in Baku nach

Baku - London-Finale in der Europa League: Der FC Chelsea trifft am 29. Mai auf den FC Arsenal. Für beide Mannschaften ist es die einzige Chance, die Saison doch noch mit einem Titel zu beenden - in der Premier League spielen sowohl die Blues als auch die Gunners nur eine Nebenrolle.

Das Finale steigt in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, für einen Arsenal-Star könnte genau dieser Umstand eine große Rolle spielen: Der ehemalige Dortmunder Henrikh Mkhitaryan stammt aus Armenien, sein Heimatland und Aserbaidschan stehen seit vielen Jahren in einem Konflikt um das Grenzgebiet Bergkarabach. Immer wieder kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen.

„Sport und Politik sind zwei unterschiedliche Dinge.“

Das Außenministerium von Aserbaidschan versicherte laut der Nachrichtenagentur AP, dass Mkhitaryan in Baku spielen kann. Eine Sprecherin sagte: „Aserbaidschan war schon für viele Sportveranstaltungen Gastgeber, und Sportler aus Armenien haben daran teilgenommen. Sport und Politik sind zwei unterschiedliche Dinge.“

Also doch keine Gefahr für den Offensivspieler? Ein Arsenal-Sprecher hatte zuvor gesagt: „Wir ersuchen die UEFA um Garantien, dass es sicher sein wird für ihn, nach Baku zu reisen.“ Noch lägen dafür laut dpa keine akzeptablen Garantien vor. Der Verein sei „natürlich hochgradig besorgt“, dass der Austragungsort des Finales eine Teilnahme Mkhitaryans unmöglich machen könne. Arsenal hatte sich zuletzt in Valencia für das Endspiel qualifiziert. Dabei sorgte vor allem eine Szene mit einer Moderatorin für Schlagzeilen.

dpa