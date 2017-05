AS Monaco zum achten Mal französischer Meister

2:0-Sieg über AS Saint-Étienne

+ © Claude Paris Fürst Albert II. wohnt dem 2:0-Sieg des AS Monaco über den AS Saint-Etienne bei. Foto: Claude Paris © Claude Paris

Paris (dpa) - AS Monaco ist zum achten Mal französischer Fußballmeister. Den ersten Ligue-1-Titel seit dem Jahr 2000 sicherten sich die Monegassen am Mittwochabend vor eigenem Publikum durch einen 2:0 (1:0)-Sieg im Nachholspiel gegen AS Saint-Étienne.