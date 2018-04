Live-Ticker: Schafft die Roma das Wunder gegen Barca? 

Im Olympiastadion in Rom entscheidet sich, wer ins Halbfinale der Champions League einzieht.

Im Rückspiel des Viertelfinales der Champions League muss die AS Rom gegen den FC Barcelona antreten. Geht nach der hohen Hinspiel-Niederlage noch was für die Italiener? Der Live-Ticker.

AS Rom - FC Barcelona (Dienstag 10. April 2018 - Anstoß 20.45 Uhr)

AS Rom: - FC Barcelona: - Tore: - Schiedsrichter: - +++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales zwischen der AS Rom und dem FC Barcelona. Kann die Roma das Unmögliche möglich machen und den „Blaugrana“ doch noch einmal gefährlich werden? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es! Kann die Roma das Unmögliche möglich machen und den „Blaugrana“ doch noch einmal gefährlich werden? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

Hinspiel: Barca zerlegt die Roma ohne viel zu tun

Was für ein Auftritt des FC Barcelona: Im Hinspiel des Viertelfinals in der Champions League zeigte der spanische Tabellenführer seine Klasse und zerlegte die AS Rom mit 4:1. Gegen bissige Römer, die sich das Leben mit zwei Eigentoren selbst schwer machten, reichte eine im Endeffekt solide Leistung, um das Camp Nou viermal zum Beben zu bringen.

Doch eine grundsolide Leistung war gegen schwache Römer dann eben doch genug. Den Römern war im ersten Durchgang kein einziger vernünftiger Torschuss gelungen und dann kam auch noch Pech dazu: Nach einem Foul von Samuel Umtiti an Lorenzo Pellegrini hätte es eigentlich Elfmeter für die „Giallorossi“ geben müssen - doch die Pfeife von Schiedsrichter Danny Makkelie war stumm geblieben.

Im ersten Viertelfinale seit zehn Jahren in der Champions League konnte sich die Roma dann schließlich nicht mehr wirklich von den verschiedenen Rückschlägen erholen - zwei Eigentore und ein verweigerter Elfmeter waren zuviel. Doch nun hat der Hauptstadt-Klub die Chance auf Revanche im Rückspiel. Gelingt der Roma die Rache an Barca und damit ein echtes Fußball-Wunder? Ein 3:0 würden den Römern reichen, doch das ist gegen den großen FC Barcelona allemal eine extrem schwierige Aufgabe. Ob es klappt, erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker!

sdm