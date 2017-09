Aserbaidschan mit Kantersieg - Dänen auf WM-Kurs

Delaney mit Dreierpack

+ © Jens Dresling Thomas Delaney hat für Dänemark auch gegen Armenien getroffen, gleich drei Mal. Foto: Jens Dresling © Jens Dresling

London (dpa) - Aserbaidschan hat seine kleine Chance auf die Playoffs zur Fußball-WM 2018 in Russland gewahrt. Das Team besiegte in Baku zwei Spieltage vor dem Ende in der deutschen Qualifikations-Gruppe C das Tabellenschlusslicht San Marino mit 5:1 (2:0).