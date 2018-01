Aubameyang wendet sich an BVB-Fans: "Jetzt musste es sein"

Pierre-Emerick Aubameyang wandte sich via Instagram an die BVB-Fans.

Nach seinem schlagzeilenträchtigen Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Arsenal hat Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang bei den BVB-Fans um Verständnis geworben.

Dortmund - "Ich wollte schon letzten Sommer wechseln, da klappte es nicht, aber jetzt musste es sein", schrieb der Gabuner am Mittwoch bei Instagram und bat um Verzeihung: "Sorry für alles, was im letzten Monat geschehen ist."

Der 28-Jährige räumte weiter ein, in der Vergangenheit "Fehler gemacht" zu haben, dies sei aber "nie in böser Absicht" geschehen. "Vielleicht war es nicht der beste Weg für den ich mich entschieden habe, aber jeder weiß, dass Auba verrückt ist - und ja, ich bin ein verrückter Junge, hahahaha!", schrieb er und dankte "der ganzen BVB-Familie" für die vergangenen viereinhalb Jahre.

Am Mittwochmittag wurde der Transfer in die englische Hauptstadt nach wochenlangen Eskapaden seitens des extrovertierten Bundesliga-Torschützenkönigs bekannt gegeben. Dortmund kassiert eine Ablösesumme in Höhe von 63,75 Millionen Euro.

