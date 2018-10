In Badehose auf einem Einhorn: Diesen Nationalspieler wünscht sich England auf neuem Geldschein

England erreichte bei der WM in Russland das Halbfinale.

Der WM-Hype in England nimmt kein Ende. Die Fans können nicht genug von ihren Halbfinal-Helden bekommen. Einen davon wünschen sie sich sogar auf dem neuen 50-Pfund-Schein - in außergewöhnlicher Pose!

London - Die Bank of England arbeitet an einem neuen Design für den 50-Pfund-Schein, und geht es nach einer Online-Petition, soll unbedingt Fußball-Nationalspieler Harry Maguire (25) auf die Geldnote gedruckt werden. Aber nicht etwa im Trikot der „Three Lions“, sondern in Badehose auf einem aufblasbaren Einhorn reitend.

Beinahe 17.000 Unterschriften hatte die Aktion für die Abbildung des Abwehrspielers von Leicester City bis Dienstagvormittag bereits erhalten. Initiator und Ex-Fußballer Jonny Sharples erklärte, Maguire stehe nicht für den WM-Erfolg der Engländer in Russland mit Platz vier, sondern auch für "britische Kernwerte - Mut, Stärke und einen großen Schädel".

Das via Social Media bekannt gewordene Maguire-Motiv stammt aus dem WM-Camp der Engländer in Russland nahe St. Petersburg.

SID