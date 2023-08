Nächste Neuer-OP: FC Bayern bestätigt Eingriff am verletzten Bein

Von: Christoph Klaucke

Manuel Neuer muss erneut einen Eingriff an seinem verletzen Bein über sich ergehen lassen. Der Torwart des FC Bayern kann sein Aufbautraining fortsetzen.

München – Manuel Neuer arbeitet nach seinem Beinbruch auf sein Comeback hin. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist aber noch immer ungewiss. Der Torhüter musste sich einem medizinischen Eingriff an seinem verletzten rechten Bein unterziehen, wie der FC Bayern am Montagmittag bekannt gab.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Aktuelles Team: FC Bayern (Vertrag bis 2024) Position: Torwart Größe: 1,93 m

FC Bayern verkündet Neuer-Eingriff: Metallentfernung am rechten Wadenbein

Die „Metallentfernung“, die am Sonntag vor einer Woche (30. Juli) bei dem 37-Jährigen durchgeführt wurde, war nach Angaben des FC Bayern allerdings „geplant“. Nach tz-Informationen war es bereits die zweite, geplante Metall-Entnahme im Rahmen der Reha. Also keine Sorge um Neuer? Der Comeback-Plan läuft offenbar weiterhin wie geplant.

Wie die Bayern weiter mitteilten, setzte Neuer anschließend umgehend sein Aufbautraining fort. Der Keeper trainiert in der Vorbereitung seit Wochen geheim hinter zugezogenen Vorhängen. Neuer will so Spekulationen über seinen Gesundheitszustand vermeiden und sich in Ruhe auf seine Rückkehr vorbereiten.

Bayern-Torhüter Manuel Neuer musste sich einem Eingriff am verletzten Bein unterziehen. © Frank Hoermann/Imago

Neuer erneut unters Messer: FC Bayern bestätigt Eingriff am verletzen Bein

Der Kapitän der Bayern und der Nationalmannschaft hatte sich den Beinbruch im vergangenen Dezember bei einer Skitour zugezogen. Der Zeitpunkt seines Comebacks ist nach wie vor unklar. Der deutsche Rekordmeister machte dazu erneut keine Angaben.

Die Bayern wollen ihre langjährige Nummer eins auf dem Weg zurück nicht unter Druck setzen. Aktuell ist ein Neuer-Comeback nach der Länderspielpause Mitte September angedacht. Der FC Bayern empfängt am 15. September, dem 4. Spieltag in der Bundesliga, Bayer 04 Leverkusen.

FC Bayern sucht neuen Torwart: Ulreich vorerst erster Neuer-Vertreter

Bis dahin dürfte Sven Ulreich im Kasten der Bayern stehen und Neuer vertreten. Der bisherige Ersatz Yann Sommer steht kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Allerdings wollen die Münchner noch einen neuen Torwart verpflichten, Lothar Matthäus fordert den Wechsel von einem Torhüter-Star zum FC Bayern. (ck)