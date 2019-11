Auffälligkeiten des Auslandsfußballs: Fast wie die Bayern 1999

Der Fußball liefert Woche für Woche schöne, kuriose und manchmal auch skandalöse Geschichten – auf und neben dem Platz. Wir haben einige zusammengefasst.

Hier sind unsere Auffälligkeiten des Auslandsfußballs:

Wie die Bayern

Was die Champions League für Europa ist die Copa Libertadores für Südamerika. Und was Europa an Drama bieten kann, das kann Südamerika auch. Den Beweis lieferten die Finalgegner River Plate aus Argentinien und Flamengo aus Brasilien am Samstag.

Titelverteidiger River Plate ging in der 14. Minute in Führung – und hielt diese bis zur 89. Minute. Dann kam Gabriel Barbosa, kurz Gabigol. Seine Tore in der 89. und 90.+1 drehten die Partie. Und Flamengo gewann auf den Tag genau 38 Jahre nach dem ersten seinen zweiten Libertadores-Titel. Damals war Zico die bestimmende Figur der Brasilianer. Heute war es Gabigol. Aber nicht nur er sorgte für Schlagzeilen.

Denn bei Flamengo sind die Ex-Bundesligaspieler Rafinha und Diego im Einsatz. Diego kam nach Knöchelbruch das erste Mal wieder zum Einsatz, wurde in der 66. Minute eingewechselt. Mit ihm kippte die Partie.

Rafinha ist nun unter anderem mit Neymar und Ronaldinho der erst siebte Brasilianer, der sowohl die Champions League als auch die Copa Libertadores gewonnen hat, der erst zehnte Südamerikaner, dem das gelang. Erstmals seit 60 Jahren wurde das Endspiel der Copa übrigens ohne Hin- und Rückspiel ausgetragen. Wie in Europa.

Wie ein Schuljunge

+ Marco van Basten: Sorgte für einen Eklat. © Andrey Pronin/dpa Er habe die Leute nicht schockieren wollen, sagte Marco van Basten. Doch da hatte er es schon getan. Der ehemalige Weltklasse-Fußballer aus den Niederlanden hatte sich während der Live-Übertragung der Erstliga-Partie Ajax Amsterdam gegen Heracles Almelo beim TV-Sender Fox Sports wie ein unwissender Schuljunge verhalten.

Als Moderator Hans Kraay gerade sein Interview mit dem deutschen Heracles-Trainer Frank Wormuth beendet hatte – Kraay hatte dieses auf Deutsch geführt – sagte er: „Sieg Heil, Pfannkuchen.“ In der Halbzeitpause entschuldigte sich der 55 Jahre alte Europameister von 1988 für seinen „missratenen Witz“. Er habe sich über die Deutschkenntnisse von Kraay lustig machen wollen.

Besonders bitter: Der Spieltag in der niederländischen Eredivisie stand im Zeichen des Kampfes gegen Rassismus und Diskriminierung. Am vergangenen Wochenende war Ahmes Mendes Moreira von Excelsior Rotterdam im Spiel gegen den FC Den Bosch von den gegnerischen Fans dauerhaft rassistisch beleidigt worden. Der Schiedsrichter hatte die Partie daraufhin unterbrochen. Spieler aller Vereine streikten deswegen am Wochenende in der ersten Minute.

Wie ein Wunder

Es klingt unglaublich, aber der englische Erstligist Tottenham Hotspur hatte bis zu diesem Wochenende zehn Monate lang kein Auswärtsspiel in der Premier League gewonnen. Immerhin geht es hier um einen Topklub, der im vergangenen Champions-League-Finale stand. Aber in dieser Saison lief es nicht rund, Trainer Mauricio Pochettino wurde entlassen, José Mourinho verpflichtet.

Der Portugiese saß am Samstag nun das erste Mal auf der Bank der Londoner – auswärts bei West Ham United. Und siehe da: Tottenham kann auch in der Fremde noch gewinnen. Nach 3:0-Führung siegte Mourinhos neue Mannschaft schließlich 3:2. Das war fast wie ein Wunder. Der Portugiese war zuletzt übrigens sogar elf Monate arbeitslos.