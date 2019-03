Auffälligkeiten des Bundesliga-Spieltags: Rückkehr, Jubel und Aufregung

Es war ein 26. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, der Geschichten lieferte. Schöne, weniger schöne, diskussionswürdige. Das fiel auf.

Spiel des Wochenendes: Berlin kann diese Saison ja Topteams. Bislang gab es gegen die Top 5 der Liga vier Siege, ein Remis und nur eine Niederlage – beim 0:1 in München Ende Februar. Nun war der BVB zu Gast. Und wieder ging es gut los. Zweimal lagen die Berliner nach Treffern von Salomon Kalou vorn, Thomas Delaney und Dan-Axel Zagadou glichen aus.

Es war ein Spiel, in dem es hoch und runter ging. Chancen auf beiden Seiten, am Ende mehr für die Dortmunder, die aber auch einiges liegen ließen. Bis in die Nachspielzeit. Da bereitete der starke Jadon Sancho für Marco Reus vor – und der BVB siegte doch. Zu diesem Zeitpunkt waren die Berliner nur noch zu Zehnt, weil Jordan Torunarigha mit Gelb-Rot vom Platz musste. Tief in der Nachspielzeit sah dann auch Herthas Kapitän Vedad Ibisevic Rot, nachdem er BVB-Torwart Roman Bürki den Ball an den Kopf geworfen hatte.

Rückkehrer des Wochenendes: Es war ein seltsamer Nachmittag in der Schalke-Arena. Ein Neuanfang mit viel Nostalgie. Ein entlassener Trainer, dem viel Respekt gezollt wurde. Ein Spiel, das eine Trendwende hätte sein können und doch verloren wurde. Huub Stevens Rückkehr endete mit einem bitteren 0:1 gegen Leipzig. Timo Werner, bei Schalkern nicht gerade beliebt, erzielte das entscheidende Tor (14.).

Die 65 Jahre alte Schalke-Legende Stevens ist also wieder da. Mit ihm kam jede Menge Eurofighter-Nostalgie. Mike Büskens als Co-Trainer. Gerald Asamoah als Teammanager. Johan de Kock und Ingo Anderbrügge sahen zu und gaben TV-Interviews. Wie Stevens, der vor dem Anpfiff sagte: „Ich würde lieber nicht hier stehen. Die Mannschaft hatte mit Domenico Tedesco einen guten Trainer.“ Die Fans hatten ein Banner in die Nordkurve gehängt: „Danke, Domenico“.

Zwei von Tedesco zuletzt aussortierte Spieler legten dann erst mal los. Sebastian Rudy auf Mark Uth – Tor. Allerdings auch Abseits. Leipzigs Führung war zur Pause verdient. Danach spielte und kämpfte nur noch Schalke. Aber: Die Gastgeber vergaben all ihre Chancen im Stile eines Abstiegskandidaten. Stevens und die Eurofighter haben noch viel Arbeit.

Jubel des Wochenendes: Was korrekt bedeutet: ein Jubel und kein Jubel. Gemeint sind Steven Zuber und Vincente Grifo. Zuber spielt jetzt für Stuttgart, ist von Hoffenheim aber nur ausgeliehen. In der 66. Minute erzielte er für den VfB das Tor zum 1:1-Endstand. Andrej Kramaric hatte die Gäste in Führung gebracht (42.). Wäre auch alles okay, wenn Zuber nicht ausgelassen gejubelt hätte – und das auch noch vor dem Gäste-Fanblock. Der Leih-Stuttgarter versicherte später, dass das keine Absicht gewesen sei. Trotzdem: Kann man vermeiden!

Grifo vermied Jubel, als er beim 1:1 seiner Freiburger in Gladbach den Führungstreffer erzielte (10.). Der 25-Jährige, gerade in Italiens Nationalteam berufen, hatte 2017/18 für die Borussia gespielt, kam aber nur auf 17 Einsätze. Mittlerweile ist er von Hoffenheim an seinen Herzens-Klub Freiburg ausgeliehen. Der Jubel-Verzicht ehrt Grifo. Andererseits: Wenn das Schule macht, gegen einen Ex-Verein zurückhaltend zu sein, wird in der Bundesliga bald selten gejubelt.

Diskussion des Wochenendes: Der Frust sitzt tief bei Hannovers Trainer Thomas Doll nach der sechsten Niederlage im siebten Spiel unter seiner Führung. Nach dem 1:3 in Augsburg sagte Doll zu Schiedsrichter Manuel Gräfe: „Deinetwegen haben wir verloren.“ Gräfe redete daraufhin mit Doll, der sich abwendete und meinte: „Du laberst nur.“ Später ging die Diskussion in den Katakomben weiter, als Hannovers Trainer sich bei Augsburgs Co Jens Lehmann weiter aufregte. Gräfe warf Doll lautstark Arroganz vor. Das alles ist aber vor allem peinlich – von beiden Seiten.