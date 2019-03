Auffälligkeiten der Champions League: Auferstehung und Untergang

Die Rückspiele zwischen Juventus Turin und Atletico Madrid sowie Schalke 04 und Manchester City im Achtelfinale der Champions League waren spektakulär. Zwei Fußballer überragten, einer in jeder Partie.

Die Auferstehung: Cristiano Ronaldo war der letzte aktuelle Champions-League-Sieger im Wettbewerb, nachdem sein Ex-Klub Real Madrid in der Vorwoche gegen Ajax Amsterdam ausgeschieden war. Dass er auch im Viertelfinale noch dabei sein würde, daran durfte gezweifelt werden. Denn das Hinspiel – ausgerechnet gegen Reals Stadtrivalen Atletico – hatten die Italiener 0:2 verloren. Und in der Defensive ist Atletico gewohnt stark.

Doch Turin hat ja jetzt den König der Champions League: Ronaldo. Der 34 Jahre alte Portugiese hat die meisten Tore in diesem Wettbewerb geschossen, er hat die meisten Heim- und Auswärtstore erzielt, er ist für die meisten Tore in der Gruppen- und K.o.-Phase verantwortlich, er traf am häufigsten in Finals und per Freistoß, er hat die meisten Elfmeter und Kopfbälle verwandelt, er hat die meisten Doppelpacks geschnürt und die meisten Treffer vorbereitet. Was soll man dazu noch sagen?

Mit drei Toren machte er die Auferstehung von Juventus allein perfekt. Nach dem dritten imitierte er den Jubel von Atleticos Trainer Diego Simeone, der im Hinspiel nach dem 2:0 die Hände vor seinen Schritt gehalten und mit ihnen die Aussage geformt hatte: Davon haben wir richtig viel. So wie Ronaldos Ex-Teamkollege Sergio Ramos sich schon im Viertelfinale wähnte, war aber auch Simeone zu früh dran. Auf der Tribüne saß Ronaldos Freundin Georgina Rodriguez und weinte vor Freude.

Der Untergang:Im Hinspiel hatte der FC Schalke 04 lange 2:1 gegen Manchester City geführt. Der Ex-Schalker Leroy Sané leitete mit einem direkt verwandelten Freistoß spät die Wende ein. Am Ende verloren die Königsblauen sogar noch 2:3.

Der Glaube an das Wunder gegen das Starensemble von Pep Guardiola war klein. Und es war bereits zur Pause klar, dass es damit auch nichts werden würde. Dass der Bundesligist am Ende aber mit einem 0:7 aus England abreisen musste – das war peinlich, ein Debakel, kaum zu erklären. Schalke leistete nur ganz selten Widerstand.

Großen Anteil an dieser Klatsche für die Deutschen hatte der Deutsche Sané. Einen Treffer erzielte er selbst, drei bereitete er vor. Sané und seine Teamkollegen machten Schalke zur Lachnummer. Ein Auszug aus dem Internet: „Theresa May ernennt Domenico Tedesco zum Brexit-Beauftragten. Er weiß, wie man schnell und problemlos Europa verlässt.“