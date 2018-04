Die Aufstellungen: FC Bayern München gegen FC Sevilla - Champions League

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München gegen FC Sevilla: Mit diesem Kader treten die Bayern im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League an.

München - Das hatte sich der FC Bayern München wohl etwas einfacher vorgestellt. Im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League beim FC Sevilla sind die Roten gerade noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Unter dem Strich haben sie sich sogar eine sehr angenehme Ausgangssituation vor dem Rückspiel heute geschaffen.

Vor allem in der ersten Halbzeit hatte der deutsche Rekordmeister mit den blitzschnell konternden Andalusiern große Probleme und geriet verdient in Rückstand. Dank eines kuriosen Eigentores und einer deutlich stärkeren zweiten Hälfte gelang der Heynckes-Elf dennoch ein 2:1-Sieg.

Zu unterschätzen ist der FC Sevilla, der von neun Champions-League-Spielen in dieser Saison erst drei gewinnen konnte, dennoch nicht. Bei Manchester United drehten die Sevillistas dank zweier Joker-Tore von Wissam Ben Yedder die Partie und schossen die Mourinho-Truppe aus der Königsklasse.

Zwei Tore, die Sevilla ja mindestens braucht, können sie also erzielen. Die Generalprobe für das Viertelfinale-Rückspiel setzte die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella aber mächtig in den Sand. 0:4 hieß es am Ende bei Celta Vigo.

Welches Gesicht die Andalusier heute in München zeigen werden, ist nicht absehbar. Die Bayern, die als frischgebackener Deutscher Meister mit breiter Brust in die Partie gehen dürften, müssen es ohnehin nehmen, wie es kommt. Bis auf Arturo Vidal, der sich im Hinspiel verletzt hatte, sowie die langzeitverletzten Manuel Neuer und Kingsley Coman kann Trainer Jupp Heynckes personell aus dem Vollen schöpfen.

Hier finden Sie die Aufstellung des FC Bayern München gegen den FC Sevilla.

FC Bayern München: Die Aufstellung gegen FC Sevilla

FC Bayern München: 26 Ulreich - 32 Kimmich, 17 Boateng, 5 Hummels, 13 Rafinha - 8 Martinez, 11 James, 10 Robben, 25 Müller, 7 Ribéry - 9 Lewandowski Bank: 22 Starke - 2 Wagner, 4 Süle, 6 Thiago, 14 Bernat, 19 Rudy, 24 Tolisso FC Sevilla: 13 Soria - 5 Lenglet, 25 Mercado, 18 Escudero - 16 Navas,15 N‘Zonzi, 10, Banega, 17 Sarabia, 22 Vazquez - 11 Correa, 9 Ben Yedder Schiedsrichter: William Collum (Schottland)

FC Bayern München - FC Sevilla: Tor und Abwehr

Im Tor des FC Bayern München wird selbstverständlich auch heute wieder Sven Ulreich stehen. Der Vertreter von Manuel Neuer, der seit letzter Woche wieder mit dem Ball trainiert, ist nach anfänglichen Schwierigkeiten zu einem echten Rückhalt geworden und bewahrte den Rekordmeister im Hinspiel vor weiteren Gegentoren.

Vor Ulreich sollte prinzipiell die stärkste Abwehrkette auflaufen, die der FC Bayern aufbieten kann. In Der Abwehr besteht heute aus Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels und Rafinha.

David Alaba, der in Sevilla sowie am vergangenen Samstag in Augsburg verletzt fehlte, stieg am Montag wieder ins Training ein und machte auch das Abschlusstraining mit. Heynckes möchte den Österreicher aber noch schonen, wie er auf der Pressekonferenz vor der Partie mitteilte.

Der im Hinspiel unglücklich agierende Juan Bernat sitzt heute zunächst auf der Bank. Ebenso wie Niklas Süle.

Doppelt vorbelastet ist dagegen Weltmeister Boateng. Der Innenverteidiger bekam in Augsburg einen schmerzhaften Schlag auf den rechten Fuß und ist außerdem einer von gleich sechs Bayern-Profis, denen eine Gelbsperre für das Halbfinal-Hinspiel droht.

Mittelfeld: Ein Bayern-Star muss auf die Bank

Im Mittelfeld des FC Bayern ist nur Platz für fünf Spieler. Da aber die Dichte an Klasseleuten beim deutschen Rekordmeister nirgends so hoch ist wie im Mittelfeld, erwischt es beinahe zwangsläufig den ein oder anderen Star.

Auf den Flügeln hat die Stunde der Altmeister geschlagen. Robbery, wie die Flügelzange aus Arjen Robben und Franck Ribéry genannt wird, dürften heute links (Ribéry) und rechts (Robben) offensiv auflaufen. Beide befinden sich in guter Form und bewarben sich zuletzt nachhaltig für einen neuen Vertrag. Für unsere User ist ohnehin klar, dass man Robbery im Sommer nicht gehen lassen darf. Ribéry steht allerdings schon bei zwei Gelben Karten und darf sich keine weitere erlauben. Ansonsten droht ihm in einem möglichen Halbfinale die Tribüne.

Zwischen den beiden Routiniers werden im Rückspiel Thomas Müller und/oder James Rodriguez spielen. James, der im Hinspiel noch von der Bank kam und das Spiel nach seiner frühen Einwechslung merklich belebte, zeigte in Augsburg eine starke Leistung und empfahl sich mit einer Vorlage und einem Treffer für die Startelf. Interimskapitän Müller, der in Augsburg lange geschont wurde, ist in den wichtigen Spielen bei Jupp Heynckes ohnehin gesetzt.

Bleibt die Position in der defensiven Mittelfeldzentrale, für die es nach dem Ausfall Vidals nur einen gesetzten Kandidaten gibt: Javi Martinez, der schon in Bayerns Triple-Saison 2013 das Mittelfeld unter Trainer Heynckes stabilisierte. Im Hinspiel des Viertelfinals bewahrte der Spanier seine Farben mit einer Monster-Grätsche vor einem erneuten Rückstand und war der Garant dafür, dass die Roten in der zweiten Halbzeit deutlich stabiler wirkten. Martinez ist eine zentrale Säule im Spiel des FC Bayern und soll seine Aufgabe auch heute gewohnt souverän erfüllen.

Leidtragender wäre in diesem Fall beispielsweise der gute Thiago, der im Hinspiel noch durchgespielt und sogar das entscheidende Tor erzielt hatte. Ihn schonte Heynckes gegen den FC Augsburg komplett. Er sitzt im Spiel gegen den FC Sevilla zunächst auf der Bank.

Sturm: Lewandowski ist gesetzt, aber vorbelastet

Im Sturm war eigentlich klar, wer gegen den FC Sevilla beginnen sollte. Robert Lewandowski, der in dieser Saison bei 35 Toren in 39 Pflichtspielen steht, ist DER Topstürmer beim FC Bayern und wird auch heute von Anfang an auflaufen. Allerdings ist der Pole unersetzlich beim deutschen Rekordmeister und könnte gerade deshalb gegen Sevilla ersetzt werden.

Dem 29-Jährigen, dessen Zukunft trotz langfristigen Vertrages alles andere als klar scheint, droht nämlich eine Gelbsperre, die ihn im Halbfinal-Hinspiel zum Zuschauen zwingen würde. Im Hinspiel in Sevilla kam Lewy ohne Verwarnung durch die Partie. Ob er das auch schafft, wenn es im Rückspiel hitzig werden sollte?

Als Ersatz steht der im Winter verpflichtete Sandro Wagner bereit. Der deutsche Nationalstürmer hat allerdings nicht die Klasse eines Lewandowski und spielte bisher in dieser Saison nur 22 Minuten Champions League. Dabei traf er immerhin im Rückspiel des Achtelfinales gegen Besiktas Istanbul. Er kommt heute aber nicht von Beginn an zum Zuge.

FC Bayern gegen FC Sevilla: Der Weg bis ins Viertelfinale

FC Bayern - Gruppenphase

Platz Verein Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte 1. Paris St. Germain 5 0 1 25:4 15 2. FC Bayern München 5 0 1 13:6 15 3. Celtic Glasgow 1 0 5 5:18 3 4. RSC Anderlecht 1 0 5 2:17 3

FC Bayern - Achtelfinale

Datum Partie Ergebnis Torschützen 20. Februar 2018 FC Bayern - Besiktas 5:0 (1:0) 1:0 Müller (43.), 2:0 Coman (53.), 3:0 Müller (66.), 4:0 Lewandowski (78.), 5:0 Lewandowski (88.) 14. März 2018 Besiktas - FC Bayern 1:3 (0:1) 0:1 Thiago (18.), 0:2 Gönül (46./Eigentor), 1:2 Vagner Love (59.), 1:3 Wagner (84.)

FC Sevilla - Gruppenphase:

Platz Verein Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte 1. FC Liverpool 3 3 0 23:6 12 2. FC Sevilla 2 3 1 12:12 9 3. Spartak Moskau 1 3 2 9:13 6 4. NK Maribor 0 3 3 3:16 3

FC Sevilla - Achtelfinale

Datum Partie Ergebnis Torschützen 14. Februar 2018 FC Sevilla - Manchester United 0:0 06. März 2018 Manchester United - FC Sevilla 1:2 (0:0) 0:1 Ben Yedder (74.), 0:2 Ben Yedder (78.), 1:2 Lukaku (84.)

sh