Aus dem Breisgau in den Pott: Sechs Freiburger, die den Weg nach Dortmund gingen

Von: Maximilian Bülau

Kam 2022: Nico Schlotterbeck wechselte in diesem Sommer aus Freiburg zum BVB. © Ina Fassbender/afp

Der SC Freiburg gegen Borussia Dortmund – eine Erfolgsgeschichte. Blickt man auf die zurückliegenden Jahre beider Fußball-Bundesligisten, lässt sich das ohne Bauchschmerzen so unterschreiben.

Beide Teams starteten am vergangenen Wochenende auch mit einem Sieg in die neue Spielzeit, heute treffen sie direkt aufeinander (20.30 Uhr/Dazn). Es ist nicht mehr übertrieben, bei dieser Paarung von einem Topspiel zu sprechen.

Apropos Erfolgsgeschichten, da gibt es noch eine für den BVB. Denn seit 1996 haben sechs Spieler den Weg aus dem Breisgau in den Ruhrpott gefunden, zuletzt Nico Schlotterbeck in diesem Sommer, der nach einer Zahlung von 20 Millionen Euro Freiburg gegen Dortmund eintauschte. Wir blicken auf seine Vorgänger – die fast alle erfolgreich waren.

Der Erste

War Jörg Heinrich im Januar 1996. Für damals etwa 2,5 Millionen Mark kam der Mittelfeldspieler zum BVB und wurde gleich mal Deutscher Meister. Heinrich und der BVB – auch das war eine Erfolgsgeschichte. Champions League, Weltpokal – der heute 52-Jährige sammelte Titel um Titel. Nach zweieinhalb Jahren wechselte er schließlich von Dortmund nach Florenz – für 25 Millionen Mark, was zu dieser Zeit bedeutete, dass Heinrich der teuerste deutsche Spieler war. Weil bei den Italienern finanziell der Schuh drückte, kehrte Heinrich nur zwei Jahre später zurück und gewann 2002 erneut die Deutsche Meisterschaft mit dem BVB. 2006 beendete er seine Karriere bei Union Berlin. Unter Peter Stöger wurde er noch einmal Kurzzeit-Co-Trainer. Heinrich betreibt ein Sportartikelgeschäft in Berlin und lebt in Falkensee in der Nähe der Hauptstadt, nahe seiner ursprünglichen Heimat.

Der Wechselhafte

Für mehr als sechs Millionen Euro kam Sebastian Kehl 2002 aus dem Breisgau in den Westen Deutschlands. Doch vorher gab es erst einmal einen großen Streit – zwischen dem BVB und dem FC Bayern München. Kehl hatte den Bayern bereits eine Zusage gegeben, sich dann aber doch für einen Wechsel nach Dortmund entschieden. Für ihn wohl die richtige Entscheidung. Der spätere Kapitän der Schwarz-Gelben blieb dem Klub bis zum Karriereende treu, ist mittlerweile Sportdirektor. Somit hatte der Fuldaer den Hauptanteil an der Verpflichtung von Schlotterbeck in diesem Jahr.

Der Heimkehrer

Zehn Millionen Euro überwiesen die Dortmunder 2014 für Abwehrspieler und Weltmeister Matthias Ginter an den SC Freiburg. Der gebürtige Freiburger bestritt mehr als 100 Partien für den BVB, zum unumstrittenen Stammspieler schaffte er es aber nie. Nach dem DFB-Pokalsieg 2017 – aber auch nach dem Bomben-Attentat auf den Mannschaftsbus vor einem Spiel in der Königsklasse – verließ Ginter den BVB 2017 Richtung Mönchengladbach. In diesem Sommer kehrte der 28-Jährige nun zum SC Freiburg zurück und traf direkt am ersten Spieltag.

Der Unsichere

Nach nur einem – ganz starken – Jahr in Freiburg ging es für Keeper Roman Bürki weiter nach Dortmund (Ablöse 3,5 Millionen Euro). Beim BVB war er mehr als fünf Jahre Stammtorhüter, seine Leistungen blieben aber wechselhaft. Nach ihm kamen auch seine Landsleute Marvin Hitz und Gregor Kobel nach Dortmund. Kobel löste ihn als Stammkeeper ab, Bürki wechselte in diesem Sommer nach St. Louis in die USA.

Der Flop

In Freiburg gelang Maximilian Philipp der Durchbruch. 20 Millionen Euro überwiesen die Dortmunder 2017 nach Freiburg – mit Schlotterbeck ist er der teuerste Spieler, der aus dem Breisgau in den Pott ging. Doch Philipp fasste beim BVB nie Fuß, mittlerweile spielt der 28-Jährige für den VfL Wolfsburg. (Maximilian Bülau)