Aus der Steppe ins Stadion: Fußballerinnen aus der Mongolei gewinnen ihr erstes Länderspiel 

Die internationale Fußballwelt ist um einen Zwerg reicher. Und der kommt aus dem Land von Dschingis Khan. Die mongolische Nationalmannschaft der Frauen hat am Montag erfolgreich ihr Debüt gefeiert. Mongolei und Fußball – einen größeren Gegensatz gibt es kaum.

Mit einem 3:2-Sieg hat sich das Team bei der Vorqualifikation zur ostasiatischen Meisterschaft gegen die Nördlichen Marianen durchgesetzt.

Moment mal, ganz langsam. Wo liegen überhaupt die Nördlichen Marianen? Seit wann spielen mongolische Frauen professionell Fußball? Und was sind doch gleich die ostasiatischen Meisterschaften? Das sind die Fragen, die den meisten Fußballfans jetzt in den Kopf schießen dürften. Antworten sollten schnell gefunden werden. Denn Schritt für Schritt kämpft sich so mancher Zwerg in die Fußballwelt der Großen.

Das Turnier fand in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator statt. Zunächst sah es aber gar nicht mal nach Heimvorteil aus. Die Gäste vom Pazifik führten bis zur Pause 2:0 – bis Namuunaa Narmandakh und Tsolmon Ganchimeg das Spiel drehten. Drei Tore in zehn Minuten. Jetzt wartet auf die mongolische Nationalmannschaft der Frauen die ostasiatische Meisterschaft, die 2019 in Südkorea ausgetragen wird.

Besser als die Männer

Mit ihrem erfolgreichen Debüt lassen die Mongolinnen ihre männlichen Kollegen weit hinter sich zurück. Von Meisterschaften können die nämlich nur träumen. Die Nationalmannschaft und ihr deutscher Trainer Michael Weiß liegen auf Platz 186 der Fifa-Weltrangliste. Eine WM? Ausgeschlossen. Ihre Siege gegen andere Nationalmannschaften können die Mongolen an zwei Händen abzählen.

Dass die Frauen in Sachen Erfolg an den Männnern vorbei ziehen, ist in der Mongolei nichts Ungewöhnliches. Mongolinnen werden in ihrer Heimat auch als „Heldinnen der Steppe“ bezeichnet. Jurten bauen und Vieh treiben auf der einen Seite, Kinder erziehen auf der anderen. Sie erfüllen eine Doppelrolle – und überrunden die Männer sogar in der Joblandschaft. 60 bis 80 Prozent der Uni-Absolventen in der Mongolei sind Frauen.

Zugegeben: Im Fußball haben sich sowohl die weiblichen als auch die männlichen Spieler bislang nicht mit Ruhm bekleckert. Ringen, Bogenschießen und Pferderennen – das sind die Sportarten, in denen die Mongolen glänzen. Immer deutlicher erkennen Geschäftsleute mittlerweile aber das Potenzial von Fußball und investieren in ihre Teams. Am Montag gab es den Beweis: Die Investoren sollten ihre Augen dabei – mal wieder – vor allem auf die Frauen, die Heldinnen der Steppe, richten.