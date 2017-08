Außenseiter Bergkarabach Agdam erreicht Gruppenphase

Berlin (dpa) - Der krasse Außenseiter Karabach Agdam hat am Mittwoch für die große Überraschung in den Playoffs der Fußball-Champions League gesorgt.

Der Meister von Aserbaidschan setzte sich nach einem 1:0 im Hinspiel dank der Auswärtstorregel trotz einer 1:2-Niederlage beim FC Kopenhagen durch und erreichte erstmals die Gruppenphase der Königsklasse. Das goldene Auswärtstor besorgte der Südafrikaner Dino Ndlovu nach 63 Minuten. Kopenhagen war durch den Paraguayer Federico Santander kurz vor dem Pausenpfiff in Führung gegangen, das 2:1 durch Andrija Pavlovic (66.) reichte den Dänen nicht.

Neben dem FC Liverpool (4:2 gegen Hoffenheim) erreichten am Mittwochabend auch ZSKA Moskau, Apoel Nikosia und Sporting Lissabon die Gruppenphase. Der russische Vizemeister setzte sich nach 1:0 im Hinspiel daheim mit 2:0 (1:0) gegen die Young Boys Bern durch, wobei Georgi Schtschennikow (45.) und Alan Dschagojew (64.) im strömenden Regen für die Treffer sorgten.

Zyperns Rekordmeister Apoel Nikosia reichte nach einem 2:0 im Hinspiel ein 0:0 bei Slavia Prag zum dritten Einzug in die Gruppenphase. Bei Slavia kam der Ex-Augsburger Halil Altintop nicht zum Einsatz. Souverän zog der 22-alige portugiesische Meister Sporting Lissabon in die nächste Runde. Am 5:1 (1:1)-Kantersieg über Steaua Bukarest war unter anderen der Ex-Wolfsburger Bast Dost mit einem Treffer beteiligt. Im Hinspiel in Lissabon hatten sich beide Teams 0:0 getrennt.

