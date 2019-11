Die Aussichten für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 2020: Gut gewürzt

Und sie können es doch. Als wollten es die deutschen Nationalspieler zum Abschluss eines unruhigen Jahres allen Nörglern zeigen.

Die im Zuge des Umbruchs stark verjüngte Nationalelf vermittelte beim souveränen 6:1 (2:1)-Erfolg gegen Nordirland endlich wieder den Eindruck, als habe sie jede Menge Spaß am Fußball. Dass die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw nebenbei den Gruppensieg in der EM-Qualifikation unter Dach und Fach brachte, dürfte die Laune zusätzlich gehoben haben.

Nun sind die Nordiren zwar keine angsteinflößende Fußballnation, gegen andere Außenseiter trat die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zuletzt aber nicht so leichtfüßig und unbeschwert auf, wie das am Dienstagabend in Frankfurt der Fall war. Mit Blick auf die Überall-wird-gespielt-EM im Sommer darf durchaus Zuversicht wachsen. Die einzelnen Zutaten der neu formierten Mannschaft passen immer besser zusammen und ergeben eine gut gewürzte Mischung. Dazu gehören:

Die besondere Prise: Es passt gut ins Bild. Serge Gnabry bejubelt seine Tore so, als rühre er in einem Kochtopf. Tatsächlich lässt sich der 24 Jahre alte Stürmer des FC Bayern mit einer besonderen Prise vergleichen. Er macht das gewisse Etwas aus. Mit drei Treffern gegen Nordirland war er nicht nur der Mann des Abends. Der Spieler, der aktuell den Afro-Look bevorzugt, geht auch gut und gern als Senkrechtstarter des Jahres in der Nationalelf durch. Acht Tore in sieben Qualifikationsspielen – köstlich.

Die klassische Grundlage: Wie zu einer ausgewogenen Mahlzeit gehört auch zu einer Fußballmannschaft eine klassische Grundlage. In Löws Team bilden Torwart Manuel Neuer sowie Joshua Kimmich und Toni Kroos die Basis. Ohne die beiden Mittelfeldlenker könnte es fad werden. Gegen die Nordiren übernahm Kroos die Chefrolle vorbildlich – ganz nach dem Geschmack des Bundestrainers.

Die frische Beigabe: Zu einem gesunden Essen gehört auch immer die eine oder andere frische Beigabe. Auf die Nationalmannschaft übertragen bedeutet das: Es braucht junge, frische Spieler. Matthias Ginter liegt zwar schon etwas länger im Kühlfach, seit er in neuer Rolle als Abwehrchef fungiert, entfacht er sein ganzes Aroma. Und mit Lukas Klostermann als Rechtsverteidiger hat sich ein junges Gemüse etabliert, gegen das niemand etwas hat.

Die kulinarische Vielfalt:In Zeiten, in denen Avocado, Süßkartoffel und Quinoa in die deutsche Küche Einzug erhalten, kann sich Löw seiner ganz eigenen Vielfalt im zentralen und offensiven Bereich erfreuen. Leon Goretzka zeigte gegen Nordirland mal wieder seine gefürchteten Läufe in den Strafraum, die häufig zu Toren führen. Dass Ilkay Gündogan und Kai Havertz nicht automatisch zu den gesetzten Spielern gehören, ist ein Luxusproblem. Ebenso eines ist das mit Julian Brandt, Marco Reus und Timo Werner. Findet der Bundestrainer bei dieser Vielfalt die richtige Mischung, ist ihm der Applaus seiner Restaurantbesucher sicher.

Die schmackhafte Alternative: An dieser Zutat doktert Löw noch herum. Wie schon so oft gibt es für die Position des linken Außenverteidigers mehrere Varianten. Leipzigs Marcel Halstenberg durfte mehrfach ran, Dortmunds Nico Schulz brachte gegen Weißrussland nicht den gewünschten Pep, dafür zeigte der Kölner Jonas Hector am Dienstag, dass er eine schmackhafte Alternative ist.

Die feine Ergänzung: Das Wortspiel mit der feinen Sané – okay, es käme etwas zu flach daher. Aber: Löw hat noch zwei Zutaten, die derzeit leider aus sind, im kommenden Sommer das Rezept aber ergänzen sollen. Da ist eben Leroy Sané, der im Zusammenspiel mit Gnabry ein Chefkoch-Duo im Sturm bilden könnte. Und da ist Abwehrchef Niklas Süle. Wie Ginter wäre er so etwas wie eine frische Beigabe, sollte er rechtzeitig fit werden.

Bundestrainer Löw bietet sich eine reichhaltige Auswahl, um bis zum Sommer ein wunderbares Menü zusammenzustellen. Damit es eine leckere EM wird.