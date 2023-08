„Zickenterror“ bei der Frauen-WM? Deutschlands Superhirn packt aus

Von: Christoph Wutz

Teilen

Lena Lattwein gilt als Deutschlands Superhirn. Jetzt äußerte sie sich zur Stimmung unter den DFB-Spielerinnen im Rahmen der Frauen-WM.

Brisbane – Für die deutsche Nationalmannschaft ging es bei der Fußball-WM der Frauen im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea um Alles oder Nichts. Die unerwartete Niederlage gegen Kolumbien tat der Zuversicht im DFB-Team zuvor allerdings keinen Abbruch. Grund hierfür ist vor allem die gute Stimmung zwischen den Spielerinnen – und das, obwohl sie schon seit über einem Monat versammelt sind. Nationalspielerin Lena Lattwein gab jetzt Einblicke in das Miteinander in der deutschen Mannschaft.

Lena Lattwein Geboren: 2. Mai 2000 (Alter 23 Jahre), Neunkirchen Position: Zentrale Mittelfeldspielerin Verein: VfL Wolfsburg (seit 2021) Bilanz im DFB-Trikot: 31 Spiele, 1 Tor

Deutschlands Superhirn Lattwein ist gerne „allein unterwegs“

Die 23-jährige Lattwein äußerte sich vor der Partie gegen Südkorea zum Klima im DFB-Team. Sie sieht bei den deutschen Fußballerinnen keine Gefahr des Lagerkollers im Quartier im australischen Wyong: „Wir sind jetzt tatsächlich schon mehr als fünf Wochen zusammen, und ich bin schon auch ein Typ, der seine Ruhephase und Zeit für sich braucht“, sagte die Mittelfeldspielerin des VfL Wolfsburg im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.

Sie sei „jemand, der allein unterwegs ist und bewusst ins Zimmer geht und sich zurückzieht“, so Lattwein, die bei der WM Deutschlands Superhirn ist. Sie tue dies vor allem, „um dem Trubel zu entfliehen“.

DFB-“Superhirn“ Lena Lattwein äußerte sich jetzt zur Stimmung im deutschen Team im Rahmen der Frauen-WM. © Imago / Shutterstock

DFB-Superhirn Lattwein packt über „Zickenterror“ in deutscher Mannschaft aus

„Aber dieser Freiraum ist uns gegeben, und von daher ist man nie gezwungen, die ganze Zeit in der Gruppe unterwegs zu sein. Den Zickenterror kann ich also ausschließen“, gab Lattwein Entwarnung.

Kurz vor dem Turnier hatte sie in einem Interview verraten, dass sie in ihrer Jugend bevorzugt mit Jungen Fußball gespielt hatte. Als Grund hierfür hatte die Wolfsburgerin möglichen „Zickenterror“ unter Mädchen angeführt. Doch diesen hat sie im Kreise der DFB-Elf offenbar nicht zu befürchten.

Werdende Mutter, Zahlen-Genie, Babysitter im Quartier: Deutschlands WM-Frauen im Überblick Fotostrecke ansehen

Lattwein über Atmosphäre in DFB-Team: „Genieße die Zeit in der Gruppe“

Bei der Europameisterschaft in England im vergangenen Jahr seien die coronabedingten Einschränkungen im Umgang miteinander noch zu spüren gewesen. „Das war schon belastend und akut, weil es neben ein paar Spielerinnen auch einige aus dem Team betroffen hat. Es ist sehr angenehm, dass wir wieder ganz normal gemischt an Tischen sitzen können. Das war in England bei der EM nicht möglich“, so die 23-jährige, die bislang 31 Mal für die Nationalmannschaft auflief.

Sie „genieße die Zeit in der Gruppe, gemeinsam die Spiele zu schauen oder an der Siebträgermaschine zu quatschen“, sagte Lattwein weiter. Ihre Mitspielerin Klara Bühl habe der Mannschaft „jetzt sogar einen Häkelkurs angeboten“, gab Lattwein Einblicke. Der Bayern-Star hatte zuletzt bereits das deutsche Maskottchen, „Waru“, gehäkelt. (wuc/dpa)