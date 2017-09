Dembélé bei Barcelona-Sieg verletzt ausgewechselt

Es war sein erster Einsatz im Trikot des neuen Arbeitgebers, doch nach 27 Minuten war bereits Schluss für den von Borussia Dortmund zum FC Barcelona gewechselten Ousmane Dembélé.

Barcelona - Der FC Barcelona hat seine makellose Weste in der spanischen Fußballmeisterschaft mit etwas Glück behauptet. Im 100. Barca-Pflichtspiel von Torwart Marc-André ter Stegen kamen Lionel Messi und Co. zu einem 2:1 (0:1)-Arbeitssieg beim FC Getafe. Die Katalanen sind mit vier Siegen in die Saison gestartet und weisen zwölf Punkte auf.

Der Japaner Gaku Shibasaki hatte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung gebracht. Der mit Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselte Denis Suárez (62.) sowie Paulinho (85.) sicherten Barca vor 15.164 Zuschauern noch die drei Zähler.

Der neue Millionenstar Ousmane Dembélé war bereits in der 27. Minute verletzt ausgewechselt worden. Offensichtlich hatte der französische Nationalspieler eine Verletzung im linken Oberschenkel erlitten.

Atlético siegt im neuen Stadion

Dembélé war für 105 Millionen Euro Ablöse und bis zu 42 Millionen Bonuszahlungen von Borussia Dortmund an die Katalanen abgegeben worden. Am vergangenen Samstag hatte der 20-Jährige bereits seinen ersten 22-minütigen Einsatz in der spanischen Liga absolviert und beim 5:0 gegen Lokalrivalen Espanyol Barcelona eine Torvorlage gegeben. In Getafe bestritt er sein erstes Liga-Spiel von Beginn an.

Atlético Madrid gewann sein erstes Spiel im neuen Estadio Wanda Metropolitano gegen den FC Malaga mit 1:0 (0:0), Superstar Antoine Griezmann traf in der 61. Minute zum Sieg. Die 67.703 Zuschauer fassende Arena ist Nachfolger des legendären, aber nicht mehr zeitgemäßen Estadio Vicente Calderon. Atlético ist auch nach dem vierten Spieltag ungeschlagen, liegt aber nach zwei Unentschieden vier Punkte hinter Barcelona.

Champions-League-Sieger Real Madrid muss am Sonntag (20.45 Uhr) im Spitzenspiel gegen Real Sociedad San Sebastian auf Weltmeister Toni Kroos aufgrund muskulärer Probleme verzichten. Trainer Zinedine Zidane verzichtet auch auf den Ex-Frankfurter Jesus Vallejo, der ebenfalls leicht angeschlagen geschont wird.

sid