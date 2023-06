Transferüberraschung: Gündogan verlässt offenbar Manchester City Richtung Barcelona

Von: Johannes Skiba

Teilen

Ilkay Gündogan verlässt Manchester City ablösefrei und wechselt wohl zum FC Barcelona. Die Verträge sollen bereits unterzeichnet worden sein.

Barcelona – Lange herrschte Unklarheit über die sportliche Zukunft von Nationalspieler Ilkay Gündogan. Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers bei Champions-League-Sieger Manchester City läuft Ende Juni aus. Eine Verlängerung galt nach wie vor als realistische Option. Nun ist aber offenbar eine Entscheidung gefallen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano auf Twitter mitteilte, hat es eine Einigung zwischen dem FC Barcelona und dem 32-Jährigen geben.

Ilkay Gündogan Geboren 24. Oktober 1990 in Gelsenkirchen Aktueller Verein: Manchester City Position: Zentrales Mittelfeld

Verträge zwischen Gündogan und FC Barcelona wohl schon unterschrieben

Wie der Experte schrieb, habe der Klub die finale Bestätigung für den Transfer gegeben. Der FC Barcelona kann Ilkay Gündogan demnach für die kommende Spielzeit registrieren. In der jüngsten Vergangenheit hatten die Katalanen immer wieder Probleme, ihre Neuzugänge beim spanischen LaLiga-Verband zu melden, ohne die Gehaltsobergrenze zu sprengen.

Gündogan habe zuvor bereits einem Zweijahres-Deal bis 2025 zugestimmt. Darüber hinaus soll eine Option bestehen, den Kontrakt ein zusätzliches Jahr zu verlängern. Die Verträge sollen laut Romano bereits unterschrieben sein.

Als Kapitän gewann Ilkay Gündogan Anfang Juni die Champions League mit Manchester City. © imago/Mueller

Trotz enger Verbindung zu Guardiola zieht es Gündogan nach Barcelona

Vor seinem Wechsel nach Barcelona hatte der gebürtige Gelsenkirchener Ilkay Gündogan auch Kontakt zu seinem früheren Verein Borussia Dortmund. Eine Rückkehr war aber nie eine ernsthafte Option.

Für Manchester City ist der Abgang ihres Kapitäns ein großer Verlust. Trainer Pep Guardiola ist ein großer Fan des spielstarken Mittelfeldspielers: „Er spielt außergewöhnlich“, sagte der spanische Coach zuletzt. Doch auch neben dem Fußballplatz verstehen sich Guardiola und Gündogan ausgesprochen gut, wie der Spanier ausführte: „Wir sind Nachbarn. Wir wohnen seit vielen Jahren im selben Stockwerk, er ist also ein enger Freund von mir.“ Auch darum wurde ein Verbleib nie gänzlich ausgeschlossen. Dass Gündogan nun aber nach 304 Pflichtspielen für den englischen Meister in Richtung Barcelona weiterzieht, wird Guardiola selbst am besten nachvollziehen können. (jsk)