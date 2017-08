Barcelona mit neuem Sturm zum 2:0-Auftaktsieg über Betis

Verschärfte Kontrollen

+ © Manu Fernandez Lionel Messi feierte mit dem FC Barcelona einen Auftaktsieg. Foto: Manu Fernandez © Manu Fernandez

Barcelona (dpa) - Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen hat der FC Barcelona einen idealen Start in die Saison der Primera Divison in Spanien hingelegt. Mit dem 2:0 (2:0) über Real Betis Sevilla zog der Vizemeister gleich zum Saisonstart zumindest zwischenzeitlich an die Spitze der Tabelle.