Bastian Schweinsteiger fordert Thomas Müller öffentlich heraus – Neureuther und Boateng reagieren

Von: Melanie Gottschalk

Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger gehen häufig gemeinsam Golf spielen. In letzter Zeit suchte sich Müller jedoch andere Golf-Buddies, weshalb Schweinsteiger ihn jetzt öffentlich einlud. © Screenshot: Bastian Schweinsteiger/Instaram/Beautiful Sports/imago

Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller verbringen ihre gemeinsame Freizeit gerne auf dem Golfplatz – kleine öffentliche Sticheleien inklusive.

München – Bastian Schweinsteiger und Kumpel Thomas Müller verbindet nicht nur die Liebe zum Fußball. Die Beiden verbringen gerne Zeit auf dem Golfplatz und schwingen dort in der Regel gemeinsam die Schläger. Zuletzt hatte Müller jedoch Bilder vom Grün gepostet, bei denen Schweinsteiger nicht zugegen war. Stattdessen tummelte sich dort unter anderem der fünfmalige Champions-League-Sieger Gareth Bale, dessen große Leidenschaft ebenfalls Golf ist. Schweinsteiger wollte das offenbar nicht auf sich sitzen lassen und lud FC-Bayern-Star Müller öffentlich zu einer Partie ein.

Bastian Schweinsteiger Geboren am: 1. August 1984 (Alter 38 Jahre), Kolbermoor Profi-Stationen: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire Größte Erfolge: Weltmeister, Champions-League-Sieger, Europa-League-Sieger, 8x Deutscher Meister, 7x DFB-Pokalsieger, Englischer Pokalsieger, Englischer Ligapokalsieger

Bastian Schweinsteiger fordert Thomas Müller zur Golf-Partie auf

Zu einem Bild, das Schweinsteiger auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte, schrieb er in die Caption: „@esmuellert, are you ready?“ – Also zu Deutsch: „@esmuellert, bist du bereit?“. Zur Erklärung: „@esmuellert“ ist der offizielle Account von Thomas Müller. Auf dem Bild ist der Weltmeister von 2014 auf einem Golfplatz zu sehen, lächelt neben einem Loch bei bestem Wetter in die Kamera. Im Hintergrund ist eine wunderschöne Bergkulisse zu sehen.

Eine Antwort von Müller hat Schweinsteiger noch nicht bekommen – jedenfalls nicht unter dem Post. Es ist auch denkbar, dass der Termin schon steht und der 38-Jährige den Post als Ankündigung für die bevorstehende Partie nutzte. Einige Fans kommentierten jedenfalls begeistert unter dem Post, markierten den 33-jährigen Müller ebenfalls. Felix Neureuther, mit dem Schweinsteiger schon seit seiner Kindheit befreundet ist, und Jerome Boateng, der gemeinsam mit Müller und Schweinsteiger 2014 Weltmeister wurde, ließen ein Like für den Beitrag da.

Schweinsteiger und Müller lieben den Schlagabtausch – auch verbal

Dass die Fans auf ein Match zwischen Schweinsteiger und Müller auf dem Golfplatz hoffen, dürfte vor allem daran liegen, dass diese Partien meist nicht ohne einen witzigen Schlagabtausch über die Bühne gehen.

Als die beiden im vergangenen Sommer gemeinsam auf dem Grün standen, kam es beispielsweise zu einem kuriosen Tiervergleich, im Oktober vergangenen Jahres postete Schweinsteiger ein Bild vom Golfplatz, das Müller zu einer frechen Breitseite hinreißen ließ. Kleine Sticheleien, die der Freundschaft offensichtlich guttun. (msb)