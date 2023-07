Schweinsteiger-Look sorgt für Fragezeichen bei Fans

Von: Andre Oechsner

Teilen

Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger genießt das Leben abseits des Fußballs. Mit seinem neuen Look stiftet er nun Verwirrung in den sozialen Medien.

München – Die Deutschen siechen seit Tagen unter der sengenden Hitze dahin, weltweit reiht sich Rekordtemperatur an Rekordtemperatur. Bastian Schweinsteiger macht das offenbar nichts aus, was bei seinen Fans Fragen nach seinem Outfit aufkommen lässt.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 (Alter 38 Jahre), Kolbermoor Profi-Stationen: FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire Pflichtspiele für den FC Bayern: 500 (68 Tore, 99 Assists) Länderspiele für Deutschland: 121 (24 Tore)

Nicht zu heiß? Bastian Schweinsteiger zieht drei Lagen über

Seinen fast 16 Millionen Abonnenten auf Instagram zeigt sich Schweinsteiger mit einem breiten Lächeln. Im Hintergrund sieht man die Abendsonne in den Bergen verschwinden. Schweinsteigers Kleidungsstil veranlasst einen User zu fragen: „Wo bist du mit T-Shirt, Hemd und Janker? Ist doch gerade end heiß.“

Tatsächlich wirkt Schweinsteigers Outfit nicht gerade auf die aktuellen Temperaturen abgestimmt. Die dreifache Kleidungsschicht, die er über seinen Oberkörper gelegt hat, scheint den 38-Jährigen aber nicht wirklich zu beeinflussen – eine Schweißperle ist auf seiner Stirn nämlich nicht zu erkennen.

Bastian Schweinsteiger zeigt seinen Fans mit einem Schnappschuss in den Bergern. © Bastian Schweinsteiger/Instagram

Bastian Schweinsteiger wohnt seit Längerem in Westendorf

Das Alpenpanorama im Hintergrund lässt vermuten, dass Bastian Schweinsteiger das Foto in der Nähe seines Wohnorts aufgenommen hat. Vor rund drei Jahren haben der ehemalige Mittelfeld-Star des FC Bayern und deutsche Nationalspieler und seine Frau Ana Ivanovic ihre Zelte in den USA abgebrochen. Bei Chicago Fire ließ er in der Major League Soccer seine Karriere ausklingen, 2020 war dann Schluss mit dem Fußballspielen.

Seit Längerem wohnt Schweinsteiger mit seiner Frau Ana und den drei gemeinsamen Kindern inzwischen wieder in Europa. Um genauer zu sein im österreichischen 4000-Seelen-Dorf Westendorf, etwa 40 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Über ein Jahr dauerten die Bauarbeiten an ihrem Traumanwesen in den Bergen.

Rekord-Summe 222 Millionen Euro: Die 11 teuersten Transfers der Geschichte Fotostrecke ansehen

Bastian Schweinsteiger: Rückkehr zum FC Bayern kein Thema

Schweinsteiger wurde nach der Entlassung von Hasan Salihamidzic in den vergangenen Wochen immer mal wieder mit dem vakanten Posten des Sportvorstands in Verbindung gebracht. Aufgrund des neu zusammengestellten siebenköpfigen Gremiums, das sich aktuell um die Transferfragen beim FC Bayern kümmert, hat die Suche nach Salihamidzics Nachfolger allerdings keine Priorität.

Laut einer aktuellen Meldung des kicker ist Schweinsteiger aber ohnehin kein ernsthaftes Thema für eine solche Anstellung beim FC Bayern. Der frühere DFB-Star sowie Arjen Robben würden als Neulinge in das Geschäft einsteigen und weisen daher offenbar nicht die nötige Erfahrung auf, welche die Münchner Entscheider fordern. (aoe)