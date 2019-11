Live-Ticker: Schicksals-Aufstellung für Bayer Leverkusen - Volle Offensive gegen Atlético

Bayer 04 Leverkusen hat in der Champions League traurige Resultate hinter sich. Schafft das Team gegen Atletico Madrid den Turnaround? Alles bei uns im Live-Ticker.

Bayer 04 Leverkusen - Atletico Madrid -:- (-:-), 21.00 Uhr

Für die Leverkusener geht es in der Champions League am vierten Spieltag darum, überhaupt den ersten Punkt zu holen.

Im Hinspiel konnte Atletico Madrid daheim gewinnen.

Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - Tah, Bender, Wendell, Aranguiz - Weiser, Havertz, Demirbay, Amiri, Bellarabi - Volland Bank: Oezcan, Retsos, Dragovic, Paulinho, Alario, Baumgartlinger, Diaby Atletico Madrid: Oblak - Arias, Felipe, Hermoso, Lodi - Correa, Koke, Thomas, Saul - Costa, Morata Bank: Adan, Trippier, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo, Saponjic Tore: - Schiedsrichter: -

19.59 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Atletico wird im klassischen 4-4-2 auflaufen. Die Werkself verzichtet dagegen auf einige vor allem defensiv ausgerichtete Spieler. Sowohl Dragovic, als auch Baumgartlinger müssen vorerst auf die Bank. Peter Bosz scheint auch gegen Atletico auf volle Offensive zu setzen.

19.10 Uhr: Die Gäste sind schonmal eingetroffen in der BayArena.

Update 17.09 Uhr: Rein tabellarisch ist Atletico Madrid der haushohe Favorit gegen Bayer Leverkusen. Doch der Trainer der RojiBlancos hat durchaus Respekt vor dem Gegner. Ganz besonders vor einer Eigenschaft von Bayer warnt Diego Simeone: Der Schnelligkeit. „Sie spielen sehr offensiv und sehr schnell“, so Simeone vor der Partie. In Madrid gelang Atletico noch ein knappes 1:0. In der BayArena könnte es noch schwieriger werden für Atletico Punkte zu holen.

Bayer 04 Leverkusen MUSS gegen Atletico Madrid gewinnen

Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen muss in der Champions League daheim gegen Atletico Madrid ran. Die bisherige Saison in der Königsklasse lief alles andere als gut für das Team von Peter Bosz. Selbst das Hinspiel in der spanischen Hauptstadt ging verloren, obwohl die Leverkusener das bessere Team waren.

Die traurige Statistik: Bayer hat noch nicht einen Punkt geholt und liegt mit sieben Zählern Rückstand auf Rang zwei fast schon zu weit zurück, um noch vom Achtelfinale reden zu können. Mit Juventus Turin und Atletico stehen zwei Mannschaften oben in der Gruppe D, die sich das wohl nicht mehr nehmen lassen werden. Oder doch?

Sollte Bayer am Ende der Gruppenphase neun Zähler eingefahren haben, sollten sie zumindest den Euro-League-Platz sicher haben. Doch dafür muss der Anfang gegen die Madrilenen gemacht werden. Im letzten Bundesliga-Spiel musste sich die Werkself in der heimischen BayArena dem Tabellenführer Borussia Mönchengladbach geschlagen geben.

Auch die anderen deutschen Mannschaften sind oder waren schon in der Champions League gefragt. RB Leipzig reiste nach Russland zu Zenit St. Petersburg, Borussia Dortmund freute sich auf Inter Mailand und der FC Bayern München trifft im Rückspiel auf Olympiakos Piräus.

