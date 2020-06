1. FC Saarbrücken – Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Havertz-Schock vor dem Pokal-Kracher?

Es ist das Duell David gegen Goliath: Als erster Viertligist steht der 1. FC Saarbrücken im Pokal-Halbfinale und bekommt es dort mit Bayer Leverkusen zu tun. Die Partie im Live-Ticker.

1. FC Saarbrücken – Bayer Leverkusen -:- (-:-), Dienstag, 20.45 Uhr

Zum Auftakt des Halbfinales im DFB-Pokal* am Dienstag, den 9. Juni, bekommt es der 1. FC Saarbrücken mit Bayer Leverkusen zu tun.

Die Gastgeber sind krasser Außenseiter – auch weil sie seit Monaten kein Pflichtspiel mehr bestritten haben.

1. FC Saarbrücken – Bayer Leverkusen -:- (-:-), Dienstag, 20.45 Uhr

1. FC Saarbrücken: --- FCS-Bank: --- Bayer Leverkusen: --- Bayer-Bank: --- Tore: --- Schiedsrichter: ---

+++ Zum Aktualisieren des Tickers bitte F5 drücken oder Smartphone-Bildschirm nach unten ziehen +++

Update vom 9. Juni, 13.46 Uhr: Für Bayer 04 Leverkusen geht es heute Abend um den ersten Pokalfinal-Einzug seit 2009 (damals 0:1 gegen Werder Bremen verloren). Das sollte eigentlich Motivation genug sein, findet auch Trainer Peter Bosz: „Pokalfinale! Wenn die Spieler das nicht verstehen...“

Nicht mit dabei sein wird in Saarbrücken Kai Havertz. Leverkusen will wohl kein Risiko eingehen und verzichtet daher auf das Mega-Talent. Neben den Bayern soll jetzt auch der FC Chelsea heiß auf Havertz sein.

1. FC Saarbrücken – Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Außenseiter hat einen „Schlachtplan“ entwickelt

Update vom 8. Juni, 18.44 Uhr: Dass andere Bundesliga-Vereine dem FC Bayern die Daumen drücken, kommt wohl eher selten vor. Im DFB-Pokal-Halbfinale ist das anders. Mehrere Teams hoffen auf einen Finaleinzug der Flick-Elf.

Update vom 8. Juni, 16.55 Uhr: Der 1. FC Saarbrücken fiebert dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen und damit dem Höhepunkt der jüngeren Vereinsgeschichte entgegen.

„Selbst wenn wir komplett am Anschlag arbeiten, komplett über uns hinauswachsen und das Spiel unseres Lebens machen, brauchen wir immer noch das Quäntchen Glück, dass die Leverkusener in der einen oder anderen Szene auch mal knapp am Pfosten vorbeischießen“, sagte Trainer Lukas Kwasniok auf der Pressekonferenz zur Partie im Saarland.

Um den Favoriten zu stürzen, habe er mit seinem Team in den letzten Wochen einen „Schlachtplan“ ausgearbeitet. „Wir müssen in die Köpfe des Gegners. Wir müssen das Spiel so gestalten, dass die Leverkusener vom Platz gehen und sagen, das war der widerlichste Gegner der Saison“, erklärte der 38-jährige Pole weiter.

DFB-Pokal live: 1. FC Saarbrücken steigt in 3. Liga auf

Update vom 08. Juni, 15 Uhr: Nach sechs vergeblichen Anläufen zuvor, unter anderem einer Pleite in der Relegation gegen den TSV 1860 München 2018, kehrt der 1. FC Saarbrücken zur kommenden Saison in die 3. Liga zurück - wann auch immer die neue Spielzeit in der Corona-Krise startet.

Zum Zeitpunkt des Saisonabbruch war das Bundesliga*-Gründungsmitglied Tabellenführer der Regionalliga Südwest, mit sechs Punkten Vorsprung auf den Lokalrivalen SV Elversberg.

Die Regionalliga Südwest GbR hatte den 1. FCS am 26. Mai als Sieger der Saison und somit zum Aufsteiger benannt.

1. FC Saarbrücken - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: DFB-Pokal in Völklingen

Update vom 08. Juni, 12 Uhr: Kultig traditioneller Rahmen für das erste DFB-Pokal-Halbfinale an diesem Dienstagabend.

Da das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken seit Anfang 2016 neugebaut und umfangreich renoviert wird - und sich die Bauarbeiten immer weiter verzögern - trägt der 1. FCS seine Heimspiele seither im Hermann-Neuberger-Stadion im benachbarten Völklingen (40.000 Einwohner) aus.

Das Stadion, das bei Pflichtspielen (ursprünglich) nur 6.800 Zuschauern Platz bietet, ist etwas aus der Mode gekommen. Um 1930 herum wurde es erbaut und 2016 letztmals für den Spielbetrieb in der Regionalliga Südwest notdürftig modifiziert - durch den Mieter 1. FC Saarbrücken.

Im bisherigen DFB-Pokal 2019/2020 hat sich die provisorische Heimstätte, die an den Fluss Saar grenzt, als echtes Pfand für den krassen Außenseiter erwiesen.

1. FC Saarbrücken – Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Gastgeber als erster Viertligist im DFB-Pokal-Halbfinale

Erstmeldung vom 07. Juni: Am 3. März 2020 war die Welt noch eine andere. Das Coronavirus hatte sich zwar schon verbreitet, doch überwiegend im asiatischen Raum.

In Deutschland dagegen drehte sich noch Vieles um Fußball und an diesem speziellen Abend um den 1. FC Saarbrücken. Denn damals setzte der forsche Regionalligist seinen Siegeszug im DFB-Pokal fort, warf nach einem Elfmeterkrimi Fortuna Düsseldorf mit 8:7 aus dem Wettbewerb.

Zum großen Helden avancierte Keeper Daniel Batz, der in der regulären Spielzeit einen Strafstoß von Rouwen Hennings parierte und als das Drama seinen Höhepunkt erreichte nacheinander Kenan Karaman, Kevin Stöger, Matthias Zimmermann und Mathias „Zanka“ Jörgensen zur Verzweiflung brachte. Nach Jahn Regensburg (3:2), dem 1. FC Köln (3:2) und Karlsruher SC (5:3 n.E.) waren die Düsseldorfer schon der vierte Profiklub, den die Saarländer niederrangen und somit als erster Viertligist ins Halbfinale des Wettbewerbs vorstießen.

1. FC Saarbrücken – Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Außenseiter schon fix aufgestiegen – aber ohne Spielpraxis

Seit jenem Tag im Spätwinter ist eine Menge passiert. Das Coronavirus* legte das öffentliche Leben in Deutschland lahm. Profi-Fußball wird zwar wieder gespielt, aber vor leeren Rängen*. Und so wird auch in Saarbrücken die Vorfreude getrübt sein, wäre der Festtag mit den lautstarken Fans im Rücken doch noch ein bisschen besonderer geworden.

Immerhin kann sich das Team von Trainer Lukas Kwasniok nun komplett auf das Halbfinale im DFB-Pokal konzentrieren. Denn die Regionalliga wurde abgebrochen, der FCS zum Aufsteiger in die 3. Liga erklärt. Das bringt jedoch auch ein großes Problem mit sich: Die Mannschaft hat seit gut drei Monaten kein Pflichtspiel mehr bestritten, zuletzt ging es am 7. März beim FCA Walldorf um Tore und Punkte. Es setzte ein 0:1 für die Saarbrücker.

1. FC Saarbrücken – Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Werkself in guter Form – aber vielleicht ohne Havertz

Die Leverkusener befinden sich dagegen vor dem DFB-Pokal-Halbfinale voll im Saft, hatten am Samstag mit dem FC Bayern München* den schwerstmöglichen Gegner zu bespielen. Das 2:4 der Werkself war die zweite Heimniederlage in Folge, außerdem feierte Bayer jedoch in den jüngsten 15 Partien zwölf Siege bei einem Unentschieden.

Die Favoritenrolle ist also vor dem Aufeinandertreffen am Dienstag ab 20.45 Uhr klar verteilt. Vor dem Auftritt im saarländischen Völklingen bangt Trainer Peter Bosz allerdings um seinen besten Spieler: Der von allerhand Topklubs umworbene Kai Havertz musste wegen muskulären Problemen schon gegen den FC Bayern passen.

Im zweiten Halbfinale bekommt es der FC Bayern mit Eintracht Frankfurt zu tun. Wie Sie das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Saarbrücken und Bayer Leverkusen heute im Free-TV sehen*, habe wir auf tz.de für Sie zusammengefasst.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

mg

Rubriklistenbild: © dpa, mol