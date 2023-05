Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Bayer Leverkusen empfängt am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga den 1. FC Köln. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Leverkusen - Die Bundesliga biegt so langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Für zahlreiche Vereine geht es noch um das Erreichen der Ziele, für andere Klubs geht es um nichts mehr. Beim Duell Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln wollen die Gastgeber noch in den internationalen Wettbewerb einziehen, die Domstädter haben das Ziel Klassenerhalt bereits fast sicher.

„Wenn wir als FC nach Leverkusen fahren, wäre der Sonntag ebenso kompliziert geworden wie der Freitag. Wir müssen einen überragenden Tag haben, um der Qualität von Leverkusen etwas entgegen zu setzen“, sagte Köln-Trainer Steffen Baumgart vor dem Derby bei Bayer Leverkusen. „Für unser Minimalziel von 40 Punkten müssen wir noch etwas tun. Auch Timo, Jonas und Ellyes. Das ist nichts Besonderes, sondern sie werden ganz normal alles geben wie immer“, so der Coach weiter.

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln: Wer gewinnt das Duell?

Personelle Probleme hat der FC nicht, wie Baumgart bestätigte: „Eric Martel wird gelbgesperrt fehlen. Ansonsten sind alle bis auf die Langzeitverletzten dabei. Für Eric gibt es mehrere Möglichkeiten. Denis Huseinbasic, Mathias Olesen oder Dejan Ljubicic wird wieder zurückgezogen. Bei der Entscheidung warten wir die letzten Trainingseinheiten ab. Tim Lemperle, Seb Andersson oder Sargis Adamyan werden für Eric in den Kader rücken. Wer es sein wird, weiß ich noch nicht.“

Der 1. FC Köln ist zu Gast bei Bayer Leverkusen. © IMAGO/Herbert Bucco

Im Vorfeld der Partie gab es Unstimmigkeiten zwischen den beiden Klubs, weil die Partie vom Sonntag auf Freitag vorverlegt wurde. Grund ist das Europa League-Halbfinale der Leverkusener in der kommenden Woche. „Wir wollen am Freitag den Sport in den Fokus rücken. Der Fußball muss im Vordergrund stehen“, sagte Baumgart dazu.

Die Bundesliga-Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln steigt am Freitag, 5. Mai 2023, um 20.30 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 5. Mai 2023, um 20 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

