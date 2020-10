Leverkusen - Nizza im Live-Ticker: Werkself vor schwerer Aufgabe - Bayer-Coach Bosz muss rotieren

Leverkusen will gegen Nizza den ersten Dreier in der Europa League einfahren.

Bayer Leverkusen empfängt zum Auftakt der Europa League einen französischen Spitzenklub. OGC Nizza ist der wohl schwerste Gegner der Gruppe C. Die Partie im Live-Ticker.

Bayer Leverkusen - OGC Nizza -:- (-:-), Do., 18.55 Uhr auf DAZN.

Bayer hat sich zu einem regelmäßigen Teilnehmer in den europäischen Klubwettbewerben gemausert.

Zum Auftakt der Europa League* empfangen die Leverkusener Nizza - die Partie im Live-Ticker.

Bayer Leverkusen - OGC Nizza -:- (-:-), Donnerstag, 18.55 Uhr

Aufstellung Bayer Leverkusen: Aufstellung OGC Nizza: Tore:

Update vom 22. Oktober, 17.00 Uhr: Vor dem ersten Gruppenspiel von Bayer Leverkusen gegen den OGC Nizza muss Peter Bosz das tun, wozu alle anderen Trainer von Klubs mit Dreifach-Belastung gezwungen sind: rotieren.

Lars Bender könnte eine Pause bekommen, für ihn wird wohl Aleksandar Dragovic spielen. Der Einsatz von Bayer-Kapitän Charles Aranguiz ist noch nicht sicher, da der Chilene über Muskel-Beschwerden klagt, für ihn könnte Julian Baumgartlinger starten.

Super-Talent Florian Wirtz stieg am Dienstag wieder ins Training ein, auch er könnte gegen Nizza eine Option sein. Neuzugang Patrik Schick wird den Leverkusenern im Sturmzentrum fehlen, weshalb Lucas Alario wohl von Beginn an auflaufen wird. Die Aufstellung gibt es rund eine Stunde vor dem Anpfiff, der um 18.55 Uhr erfolgt.

Bayer Leverkusen gegen Nizza im Live-Ticker: Schnappt sich Bayer bald einen Bundesliga-Star?

Update vom 22. Oktober, 16.35 Uhr: Vor dem Europa-League-Spiel am Abend wurde bekannt, dass ein Transfer von Milot Rashica von Werder Bremen nach Leverkusen noch immer eine Option ist. „Er ist nicht abgeschrieben, aber es gibt keinen Automatismus, dass er im Januar kommt“, sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler im Interview mit dem Kicker.

Verhandlungen über ein Leihgeschäft kurz vor Ende des Transferfensters zu Monatsbeginn waren gescheitert. Der 24-Jährige wäre angesichts der stockenden Offensive des Europa-League-Teilnehmers womöglich eine gute Ergänzung im eng getakteten Spielplan: In der Bundesliga hat die Werkself nach vier Spieltagen erst drei Tore verbucht.

Bayer Leverkusen gegen Nizza im Live-Ticker: Werkself will in die K.o.-Runde einziehen

Erstmeldung vom 22. Oktober 2020:

Leverkusen - Zum Auftakt der neuen Europa-League*-Saison empfängt Bayer Leverkusen* gleich den stärksten Gegner der Gruppe C. Mit OGC Nizza kommt der Vierte der französischen Ligue 1 in die BayArena. Doch die Werkself geht mit einem klaren Ziel in den europäischen Wettbewerb: Bayer will die Gruppenphase überstehen.

„Der Anspruch ist auf jeden Fall in die K.o.-Runde einzuziehen. Das ist ganz klar“, sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler bei Sky Sport News. 73 Tage nach dem Viertelfinal-Aus gegen Inter Mailand im Final-Turnier in Nordrhein-Westfalen* trifft Bayer auf die Mannschaft des früheren Welt- und Europameisters Patrick Vieira. „Es ist wirklich eine gute Mannschaft. Es macht Spaß, anzuschauen, wie die Fußball spielen“, sagte Leverkusens Trainer Peter Bosz vor der Partie. In Frankreich gebe es einige Mannschaften, die sehr gut spielen, „und Nizza ist eine davon“.

Bayer Leverkusen gegen Nizza im Live-Ticker: Werkself mit durchwachsenem Bundesliga-Start

Neben Nizza trifft Bayer in der Europa-League*-Gruppenphase auf den tschechischen Meister Slavia Prag und den israelischen Pokalsieger Hapoel Beer Sheva. „Eine anspruchsvolle Gruppe“, befand Völler: „Wie immer hast du auch einen Außenseiter mit den Freunden aus Israel.“ Aber die anderen Gegner, müsse man erstmal schlagen, so der 60-Jährige.

In die Europa League* startet Bayer mit einem eher mäßigen Bundesliga*-Auftakt im Rücken. Zwar haben die Leverkusener bisher noch keine Pflichtspiel-Niederlage einstecken müssen, von vier Spielen konnte bisher aber auch nur eines gewonnen werden. In der Tabelle bedeutet das Rang neun. Sportdirektor Simon Rolfes zog nach den ersten vier Partien eine eher durchwachsene Zwischenbilanz: „Wir haben ein bisschen schwer in die Saison reingefunden, was mit dem Sommer ohne Vorbereitung nicht ganz überraschend war. Zudem der Abgang von Kai Havertz, der einfach ein absoluter Schlüsselspieler war.“

Bayer Leverkusen gegen Nizza im Live-Ticker: Werkself trifft mit Dante auf alten Bekannten aus der Bundesliga

Leverkusen wird am frühen Abend beim Spiel gegen Nizza auf einen alten Bekannten aus der Bundesliga* treffen: Innenverteidiger Dante. „Ich habe mich gefreut und gelacht, als ich die Auslosung gesehen habe“, sagte der Brasilianer, der in Nizza Kapitän und Abwehrchef ist. „Ich hatte sieben erfolgreiche Jahre in Deutschland und war dort sehr, sehr glücklich. Deshalb freue ich mich, wieder hier zu sein. Nur schade, dass keine Zuschauer da sein werden.“ Wegen der Coronavirus-Pandemie sind in vielen Stadien Europas zur Zeit kaum oder nur sehr wenige Fans zugelassen.

🗣 Nizzas Dante auf der Pressekonferenz in der #BayArena vor #B04OGCN: „Ich schaue auch heute noch regelmäßig auf die Bundesliga. #Bayer04 besitzt eine junge und schnelle Mannschaft. Wir wissen, dass es ein schwieriges Duell für uns wird."#UEL pic.twitter.com/SdVCQZcmVt — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) October 21, 2020

Dante spielte von 2009 bis 2012 für Borussia Mönchengladbach*, danach drei Jahre für den FC Bayern München* und im Anschluss noch eine Saison für den VfL Wolfsburg*. 2016 wechselte er von dort in den Süden Frankreichs an die Core d'Azur. Leverkusens Mannschaft kenne er „natürlich, ich schaue immer noch Bundesliga*", so der 37-Jährige: „Das wird ein sehr schwieriges Spiel für uns."(fmü)