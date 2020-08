RTL mit Mega-Fauxpas bei Euro-League-Übertragung: Absolutes No-Go für Fans - Rivale lacht sich schlapp

Europa League im Ticker: Bayer Leverkusen trifft in Düsseldorf auf Inter Mailand. RTL schaffte es, die Fans mit einem Fauxpas zur Weißglut zu bringen.

Bayer Leverkusen* steht nach dem Sieg gegen die Glasgow Rangers im Viertelfinale der Europa League.

Nun hat die Werkself am Montagabend das Starensemble von Inter Mailand vor der Brust.

vor der Brust. In Düsseldorf wird sich in einer Partie entscheiden, wer ins Halbfinale einzieht.

Inter Mailand - Bayer Leverkusen 2:1 (2:1)

Aufstellung Inter Mailand: Handanovic - Godin, de Vrij, Bastoni- D'Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Barella, Young - Martinez, Lukaku Aufstellung Bayer Leverkusen: Hradecky - S. Bender, L. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger, Palacios - Demirbay, Diaby, Havertz - Volland Tore: 1:0 Barella (14.), 2:0 Lukaku (20.), 2:1 Havertz (23.)

Update vom 11. August, 9.10 Uhr: Im Viertelfinale gegen Inter Mailand musste sich Bayer Leverkusen in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena mit 1:2 geschlagen geben. Nach Treffern von Barella und Lukaku kam die Werkself* nur noch durch den in ganz Europa begehrten Kai Havertz zum Anschlusstreffer, womit man aus dem Turnier ausschied. Die Gemüter der Leverkusener Fans waren nach dem Spiel jedoch aus anderen Gründen erhitzt.

Bayer 04 scheidet knapp gegen Inter Mailand aus: Leverkusener Fans bemerken Mega-Fauxpas bei RTL

Der fehlende Support der Fans war für Spieler und Fans nichts Neues, weshalb RTL bei der TV-Übertragung die Fan-Atmosphäre einschaltete, bei der dem Zuschauer trotz des leeren Stadions eine gewöhnliche Geräuschkulisse geboten werden soll. Doch viele Bayer-Fans waren aufgrund des künstlich eingespielten Fangesängen im Hintergrund des Spiels erbost.

Die Fan-Atmo konnte, anders als bei Sky* während der Geister-Bundesliga*, nicht manuell ausgeschaltet werden und lief das ganze Spiel über. Was jedoch die Wut bei den Leverkusener Anhängern auslöste, waren einige Fangesänge, die allerdings von den Fans des Leverkusener Erzrivalen 1. FC Köln stammten. So mischten sich Kölner Gesänge unter die künstlichen Leverkusener Schlachtrufe.

Okay Kölner fangesänge sind dann aber schön ein wenig provokant 😂😂 #InterB04 — Teddy*Westside 🇪🇺 (@MaxSemperFi1) August 10, 2020

Da das Spiel in Düsseldorf stattfand, wird sich wohl kaum jemand getraut haben, die Sounds des Düsseldorfer Lokalrivalen aus der Domstadt abzuspielen. Absicht von RTL war der Riesen-Fauxpas tatsächlich nicht, da der Sender auf ein UEFA-Angebot zurückgriff. Die Fans des 1. FC Köln*, die ihr Team nicht annähernd so oft auf internationaler Bühne zu sehen zu bekommen wie die Leverkusener, lachten sich wohl ins Fäustchen.

Die UEFA lässt Köln Fangesänge bei Inter Mailand gegen Bayer 04 Leverkusen laufen. Es ist ein so unendlich erbärmlichen Versuch, Stimmung zu ersetzen. Und dann blamiert man sich nochmal auf Zweifacher Ebene. Unglaublich 😂#UEL #InterB04 — Lennart Ortner (@Schxlkxr) August 10, 2020

Bayer Leverkusen unterliegt Inter Mailand: Kuriose Elfmeter-Entscheidungen des spanischen Referees

Update vom 10. August, 23:51 Uhr: Nach dem Aus von Bayer Leverkusen ist keine deutsche Mannschaft mehr in der Europa League. Morgen geht es weiter mit den verbleibenden Viertelfinal-Spielen - unter anderem trifft der FC Sevilla auf die Wolverhampton Wanderers. Die Partien können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen.

Update vom 10. August, 23.15 Uhr: Bayer Leverkusen scheidet im Viertelfinale der Europa League aus - und das vor allem wegen einer zu schlechten ersten Halbzeit. Dort spielt nämlich fast nur Inter, das 2:1 ist zur Pause fast schmeichelhaft für die Bosz-Elf.

Im zweiten Durchgang können Kai Havertz und Co. den Italienern die Stirn bieten, kommen aber zu selten zu klaren Möglichkeiten. Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky hält die Werkself mit einigen starken Paraden im Spiel. Kurios: Inter bekommt zwei Elfer zugesprochen, der spanische Schiedsrichter del Cerro nimmt nach Rücksprache mit dem Videoassistenten aber beide zurück. Insgesamt war Inter letztlich die reifere und abgebrühtere Mannschaft, couragierte Leverkusener scheiden als letztes verbliebenes deutsches Team aus.

Leverkusen gegen Inter Mailand im Ticker: VAR-Chaos in Schlussphase - Bayer scheidet nach Drama aus

SCHLUSSPFIFF! Bayer kommt nicht mehr zu einem gefährlichen Abschluss - Inter zieht ins Halbfinale ein!

93. Minute: Es wird eine Menge Nachspielzeit geben, Inter muss hier bis zum Schluss zittern! Gelingt Bayer noch der Lucky Punch?

90. Minute: Kein Elfer! Es ist unglaublich - aber der nächste Inter-Strafstoß wird zurückgenommen. Ein Handspiel von Barella war vorausgegangen.

89. Minute: Elfmeter für Inter! Bellarabi holt Eriksen von den Beinen. Kann man geben. Es ist in jedem Fall wahnsinnig bitter für Bayer. Der Strafstoß wird aber noch gecheckt.

88. Minute: Gelingt Leverkusen noch die eine entscheidende Aktion?

85. Minute: Bosz zieht die letzte Option und bringt nochmal einen frischen Stürmer. Lucas Alario kommt für Volland. Die Werkself hat es geschafft, Inter etwas den Schneid abzukaufen - ohne ein Tor hilft das aber herzlich wenig. Zumindest wirft der Bundesligist jetzt merklich alles rein.

83. Minute: So gut Leverkusen das macht in der zweiten Hälfte - langsam muss ein Tor her. Jetzt kommt Karim Bellarabi.

81. Minute: Romelu Lukaku hat sich verletzt und liegt am Boden. Kurz darauf kann er aber weitermachen.

Leverkusen gegen Inter Mailand im Ticker: Spiel geht hin und her - Hradecky hält Bayer im Spiel

78. Minute: Und dann kommt wieder Leverkusen! Eine Flanke von Sinkgraven rutscht direkt vor Handanovic vorbei - aber Havertz und Volland ebenfalls.

75. Minute: Inter jetzt mit einer Druckphase - aber Lukas Hradecky reagiert zweimal stark und hält Bayer in der Partie.

72. Minute: Das Spiel verliert zu keinem Zeitpunkt an Geschwindigkeit. Auf welcher Seite das nächste Tor fällt, ist völlig offen - die besseren Chancen haben aber die Italiener. Von Conte-Catenaccio ist übrigens keine Spur, die „Nerrazzurri“ stehen weiterhin hoch.

66. Minute: Inter bleibt bransgefährlich! Der eingewechselte Alexis Sanchez hat eine hundertprozentige Chance, aber scheitert am starken Hradecky. Glück für Bayer!

61. Minute: Stark von Demirbay! Der Mittelfeldspieler ist in der zweiten Halbzeit einer der besten und versucht es jetzt aus knapp 20 Metern. Handanovic pariert stark.

Leverkusen gegen Inter Mailand im Ticker: Havertz stark - Bailey kommt rein

59. Minute: Auch Inter hat gewechselt. Frisch in der Partie: Victor Moses und Christian Eriksen.

57. MInute: Wechsel bei Bayer Leverkusen: Leon Bailey kommt für Exequiel Palacios.

55. Minute: Kai Havertz ist der auffälligste Mann bei Bayer. Wenn was in der Offensive läuft, dann über ihn.

52. Minute: Das Spiel ist völlig offen, beide Teams haben eine Menge Platz zum Spielen. Inter ist im letzten Drittel aber einen Tick gefährlicher.

49. Minute: Riesen-Chance für Inter! Gagliardini kommt im Strafraum frei zum Schuss - und schießt mit Lukaku den eigenen Mann an. Dusel für Leverkusen!

47. Minute: Die ersten Minuten in der zweiten Hälfte machen Hoffnung für alle Bayer-Anhänger. Die Werkself kommt mit Dampf aus der Kabine.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit! Es geht weiter.

Leverkusen gegen Inter Mailand im Ticker: Turbulente erste Hälfte, aber Havertz hält Bayer am Leben

HALBZEIT! Eine turbulente erste Hälfte geht zu Ende. Nach einer längeren Abtastphase zeigt Inter, warum sie die beste Serie-A-Saison seit elf Jahren spielen. Lukaku und Co. zeigen der Bayer-Defensive um den jungen Tapsoba die Grenzen auf. Ein Tor von Kai Havertz hält die Werkself aber am Leben. So ist für die zweite Hälfte noch alles drin!

⏸ PAUSE!



Temporeiche erste Hälfte. Doch nach Inters Doppelschlag hält sich die Werkself am Leben.

Jetzt erstmal: Abkühlen und Runterkommen.
#InterB04 2:1 | #UEL | #Werkself

42. Minute: Der zurückgenommene Elfer war ein kleiner Knackpunkt im Spiel. Bei einem 3:1 für Inter wäre es ganz schwer geworden für die Bosz-Elf.

38. Minute: Bayer ist jetzt etwas besser im Spiel als zu Beginn. Inter bleibt trotzdem brandgefährlich - die Werkself muss ihre Offensive wohl dosieren.

30. Minute: Es ist bisher eine vogelwilde erste Halbzeit. Inter erdrückt Bayer zunächst in der Anfangsphase, geht früh 2:0 in Führung - fast aus dem Nichts trifft Havertz zum Anschluss. Hier ist mächtig was los!

26. Minute: Elfmeter für Inter - der Strafstoß wird aber nach Einsatz des VAR zurückgenommen.

Leverkusen gegen Inter Mailand im Ticker: Barella und Lukaku schocken Bayer, aber Havertz schlägt zurück

23. Minute: TOOOOR für Bayer Leverkusen - Kai Havertz mit dem Anschluss! Nach einem schönen Doppelpass mit Kevin Volland sorgt das Super-Talent für Hoffnung beider Bosz-Elf.

20. Minute: TOOOOOR für Inter Mailand! Romelu Lukaku trifft - der Belgier setzt sich gegen Tapsoba durch und legt den Ball ins lange Eck.

13. Minute: TOOOOOR für Inter Mailand! Lukaku vergibt erst die Riesen-Chance, dann verwandelt Barella den Abstauber aus 16 Metern. Schlechter Start für die Werkself!

8. Minute: Für Leverkusen hat eine Aufgabe heute besondere Priorität: Romelu Lukaku ausschalten. Der Belgier macht mit seiner enormen körperlichen Präsenz gleich einige Bälle fest. Er hat in den letzten acht Spielen der Europa League immer getroffen.

6. Minute: Es passiert im Grunde noch nichts. Beide Teams tasten sich ab.

21.01 Uhr: ANPFIFF!

Update, 20.56 Uhr: Peter Bosz muss kurz vor dem Anpfiff umstellen! Sven Bender muss verletzungsbedingt passen - Nationalspieler Jonathan Tah ersetzt ihn.

++++ UPDATE ++++



Sven Bender muss kurzfristig verletzt passen, seinen Platz in der Startelf übernimmt Jonathan Tah.



🔜 #InterB04 | #UEL | #Werkself — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 10, 2020

Update vom 10. August, 20.50 Uhr: In zehn Minuten geht es los in der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena. Die letzte verbliebene deutsche Mannschaft in der Europa League kämpft gegen Inter Mailand um den Einzug ins Halbfinale. Es gibt kein Rückspiel, die 90 (oder 120) Minuten heute entscheiden.

Leverkusen gegen Inter Mailand im Ticker: Bayer konnte noch nie gegen Inter gewinnen

Update vom 10. August, 20.41 Uhr: Inter Mailand und Bayer Leverkusen treffen erst zum dritten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Italiener gingen bisher immer als Sieger vom Platz. Bayer Leverkusen steht erstmals seit 2008 wieder in einem Europapokal-Viertelfinale - die Chance auf einen internationalen Titel ist also so groß wie lange nicht mehr.

„Bei diesem Format ist alles anders“, sagte Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler. „Jedes Spiel fühlt sich wie ein Finale an.“ Kapitän Lars Bender betonte: „Es ist alles möglich. Es gibt nur hopp oder topp“. In knapp 20 Minuten geht es los!

Leverkusen gegen Inter Mailand im Ticker: Baumgartlinger ersetzt gesperrten Aranguiz

Update vom 10. August, 20.08 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Peter Bosz bringt Julian Baumgartlinger für den gesperrten Charles Aranguiz im Mittelfeld. Ansonsten geht es die Werkself an wie erwartet - keine Experimente!

Antonio Contes Elf bietet ebenfalls keine Überraschungen - es ist die gewohnte Dreierkette mit Diego Godin, Stefan de Vrij und Alessandro Bastoni. Davor der gefürchtete Doppelsturm mit Lautaro Martinez und Romelu Lukaku.

A disposizione:



27 Padelli, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 20 Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva
#InterLeverkusen #UEL #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵

Leverkusen gegen Inter Mailand im Ticker: Bosz-Elf will endlich Titel holen

Update vom 10. August, 18.20 Uhr: Die Elf von Bayer Leverkusen will heute endlich beweisen, dass Titel für sie kein Ding der Unmöglichkeit sind. Das ewige „Vizekusen“-Image ablegen - das ist das Ziel, und so weit ist Peter Bosz‘ Team davon nicht entfernt. Mit Inter Mailand wartet aber keine Laufkundschaft. In den vergangenen beiden Saisons waren die „Nerrazurri“ die Mannschaft, die Serienmeister Juventus Turin am gefährlichsten werden konnte. Nicht umsonst zählt die Mannschaft von Antonio Conte zu den Titelfavoriten in der Europa League.

Es braucht also einen guten Tag, vor allem auch vom Star des Teams: Kai Havertz. Er wird heute zeigen, wie viel ihm noch an der Werkself liegt - ein Wechsel zum FC Chelsea steht wohl bevor.

Update vom 10. August, 12.10 Uhr: Bayer Leverkusen fehlen drei Siege zu einem Titel. Vor dem Europa-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand zeigten sich die Leverkusener Verantwortlichen zwar optimistisch, warnten jedoch vor den Stars des Gegners. Auch de Mailänder äußerten sich in Person von Cheftrainer Antonio Conte zum Bundesligisten*.

Leverkusen gegen Inter Mailand im Ticker: Inter-Coach Conte mit lobenden Worten für das Bayerkreuz

Conte hat nach eigener Aussage großen Respekt den Leverkusenern. Vor dem K.o-Duell zwischen den beiden Teams in der Europa League am Montagabend in Düsseldorf (21 Uhr). „Bayer Leverkusen hat viele talentierte und schnelle Spieler, die für uns im Konterspiel sehr gefährlich sein können“, so der Italiener Conte.

„Wenn wir angreifen, müssen wir auf die Geschwindigkeit der Leverkusener achten“, fügte er hinzu. „Wir müssen in der Lage sein, unser Spiel zu spielen, unsere Eigenschaften zu nutzen, um den Gegner in Schwierigkeiten zu bringen“, so Conte, für den am Montag die Kleinigkeiten entscheidend sein werden. Conte setzt auch seine Offensiv-Stars Romelu Lukaku und Lautaro Martinez und wird sein eingespieltes Team aus dem erfolgreichen Spiel gegen Getafe wohl auch gegen Leverkusen ranlassen.

Bayer Leverkusen gegen Inter Mailand im Ticker: Erfreuliche Nachrichten für Bayer-Coach Peter Bosz

Update vom 10. August, 7.25 Uhr: Vor dem Duell der Leverkusener gegen Inter Mailand am Montagabend (21 Uhr, wir berichten im Live-Ticker) gibt es positive Nachrichten für Bayer-Coach Peter Bosz. Der Niederländer wird gegen den italienischen Vizemeister auf seinen offensiven Mittelfeldspieler Nadiem Amiri zurückgreifen können, nachdem sich dieser aufgrund eines Corona-Kontaktes vorsorglich in Insolation begeben hatte. Beim 1:0-Sieg über die Glasgow Rangers hatte der Nationalspieler gefehlt.

„Nadiem ist zurück", meinte Bosz, der bereits mit Ajax Amsterdam einmal als Trainer das Europa-League-Finale erreicht hatte. Nun will er mit seiner Werkself ebenfalls ins Endspiel des Blitzturniers, das in vier Stadien Nordrhein-Westfalens ausgespielt wird. Doch dafür muss die Star-Truppe von Inter Mailand geknackt werden. Vor allem der belgische Stürmer Romelu Lukaku sowie sein argentinischer Sturmpartner Lautaro Martinez könnten den Leverkusenern Probleme bereiten.

Das weiß auch Kapitän Sven Bender, der auf der Pressekonferenz jedoch davon abriet, sich nur auf Knipser Lukaku zu fokussieren. „Wir dürfen uns nicht nur auf ihn konzentrieren, denn letztlich muss man es als Team verteidigen. Jeder muss den anderen dabei unterstützen", so der ehemalige 1860-Spieler.

Sollte die Überraschung am Montagabend tatsächlich gelingen, so würde man im Halbfinale auf Gewinner aus der Partie Schachtar Donezk gegen den FC Basel treffen - beide Teams warfen in der letzten Runde mit dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt jeweils einen Bundesligisten aus dem Turnier.

Leverkusen gegen Inter im Ticker: Peter Bosz und Rudi Völler angriffslustig vorm Europa-League-Viertelfinale

Düsseldorf - Pokalfinalist* und Bundesliga*-Fünfter Bayer 04 Leverkusen spielt unter Peter Bosz eine starke Saison und steht nach dem 1:0-Sieg gegen die Glasgow Rangers im Viertelfinale der Europa League*. In der Runde der letzten acht Mannschaften wartet mit Inter Mailand der Vizemeister der Serie A auf die Werkself. Trainer Peter Bosz zeigt sich trotz des starken Gegners optimistisch.

Bayer Leverkusen gegen Inter Mailand im Ticker: Leverkusener Heimspiel im NRW-Turnier - Trainer Bosz mutig

Im Finalturnier der Europa League* in Nordrhein-Westfalen ist jedes mögliche Spiel für Leverkusen ein Heimspiel, so tritt man am Montagabend um 21 Uhr in der rund 50 Kilometer entfernten Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena gegen die Mailänder an. Die Mannschaft hält sich aktuell in einem Quarantäne-Hotel in Düsseldorf auf und will dieses so lange wie möglich beziehen. Gegen die Stars von Inter Mailand rechnet man sich nach dem erfolgreichen Finalturnier-Einzug gute Chancen aus.

„Es sind noch acht Mannschaften dabei, wir sind eine davon. Mit jedem weiteren Spiel wird die Chance größer“, weiß Trainer Peter Bosz. Wie beim Champions-League-Turnier in Portugal* kann alles passieren, da nur eine Partie über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheidet.

👏 Your #UEL quarter-finalists!



🏆 Pick the 2020 champion... — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 6, 2020

Bayer Leverkusen gegen Inter Mailand im Ticker - Werkself-Geschäftsführer Völler:„Fühlt sich wie ein Finale an“

„Bei diesem Format ist alles anders. Es ist eine K.o.-Runde, es fühlt sich also wie ein Finale an“, meinte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler gegenüber der Gazzetta dello Sport. Aufgrund der Siege gegen den FC Bayern* und den BVB* sieht Völler keinen Grund, weshalb man nicht auch gegen Inter gewinnen sollte. Trotzdem sieht der ehemalige DFB-Teamchef seinen Klub leicht in der Außenseiterrolle.

Völler warnte vor allem vor den Stars in der Offensive der Italiener. „Dank Lukakus Wucht in Kombination mit dem Tempo von Martinez können sie uns bei jedem Konter weh tun“, meint der Weltmeister von 1990. „Wenn Inter die Führung übernimmt, wird es für uns extrem schwierig sein, sie zu schlagen", so der langjährige Spieler des AS Rom.

Bayer Leverkusen gegen Inter Mailand im Ticker: Ohne Amiri und Aranguiz ins Viertelfinale

Für Leverkusens Kapitän Lars Bender ist die Sache klar: „Es geht nur hopp oder top. Es ist alles möglich.“ Bei den Leverkusenern fehlen Nadiem Amiri, der sich in einer Corona-Quarantäne befindet, sowie Charles Aranguiz, der gegen Rangers seine dritte gelbe Karte sah.

Es wird wohl auch auf die Fähigkeiten von Kai Havertz, den Völler zuletzt als „besten Spieler meiner Zeit in Leverkusen“ betitelte, ankommen. „Wir hatten Emerson, Michael Ballack, Ze Roberto und Toni Kroos, aber er ist an der Spitze", adelte Völler den 21-Jährigen, der beim FC Chelsea bereits einen langfristigen Vertrag vorliegen haben soll. Nun kann Havertz seine Klasse erneut gegen einen starken Gegner unter Beweis stellen. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.