Bayern besiegt Bremen 3:2 im DFB-Pokal: Mit Geschick, Glück und Humor

Kassel – Zweites Halbfinale im DFB-Pokal. Und das ist ein Duell der Experten: Werder Bremen gegen den FC Bayern München – die Rekordsieger in diesem Wettbewerb unter sich. Am Ende des dramatischen Pokalabends setzt sich der 18-malige Titelgewinner Bayern gegen den sechsmaligen Sieger Werder mit 3:2 (1:0) durch. Damit stehen die Münchener im Finale am 25. Mai in Berlin gegen RB Leipzig. Unser Schnellcheck:

War es erneut ein so enges Duell wie in der Bundesliga?

Die Bayern gewannen ihr Heimspiel vor vier Tagen zwar nur 1:0, aber dabei waren sie klar überlegen. Diesmal war Werder voll in der Partie, spielte mutig nach vorn und hatte Chancen. So war es ein flottes Duell – auf Augenhöhe.

Wie verlief das Halbfinale im Weserstadion?

Es war von Beginn an ein Pokalfight. Die Bremer starteten schwungvoll – und kämpften leidenschaftlich. Aber die Bayern hatten durch Thomas Müller zwei große Chancen (10., 16.). Und sie kamen dann besser in die Begegnung. Die Norddeutschen blieben allerdings couragiert. Und wären fast in Führung gegangen – Davy Klaassen schoss aus sechs Metern über das Tor (23.). Dann führten die Bayern plötzlich doch. Und das passierte ganz nach dem Motto: mit Glück und Geschick. Flanke aus dem Halbfeld von Jerome Boateng. Thomas Müller köpft fast von der Grundlinie aus den Ball an den langen Pfosten. Stürmer Robert Lewandowski schaltet am schnellsten. 1:0 (36.).

Kam Werder noch einmal zurück?

Erst einmal mussten die Bremer den nächsten Nackenschlag hinnehmen: Der verunglückte Schuss von Leon Goretzka wird zur perfekten Vorlage für Müller. Der Angreifer trifft eiskalt zum 2:0 (63.). Aber dann kam der große Auftritt von Milot Rashica. Erst bereitete er den Treffer zum 1:2 von Yuya Osako klasse vor (74.). Nach dem Anpfiff erkämpften sich die Bremer sofort wieder den Ball. Rashica überrannte die Gästeabwehr und traf zum 2:2 (75.). Nur 18 Sekunden nach Wiederanpfiff. Wahnsinn. Jetzt schien alles möglich. Und auf einmal stoppte ein umstrittener Elfmeter doch die Euphorie. Nach einem leichten Rempler von Gebre Selassie an Coman gab es Strafstoß. Den verwandelte Lewandowski sicher zum 3:2 (80.). Bitter für die Bremer.

Gab es denn einen Lacher des Abends?

Für den sorgte Bayerns Kapitän Müller bei der Seitenwahl. Normalerweise verläuft die unspektakulär. Und die Fernsehmikrofone sind irgendwie sinnlos. Aber diesmal war das Mikro goldwert. Werder gewann die Seitenwahl. Kapitän Kruse sagte: „Wir bleiben stehen.“ Der Münchener antwortete: „Wir auch.“ Ein typischer Müller-Spruch.

Und wer war der Mann des Abends?

Lewandowski, Rashica und Müller. Es gab einige Bewerber. Aber irgendwie führt an Müller kein Weg vorbei. Ein Witz vor dem Spiel. Ein Tor aus fast unmöglichen Winkel vorbereitet. Und einen Treffer selbst erzielt. Ein überzeugendes Arbeitszeugnis.

Wie war die Übertragung im TV?

In der ARD kommentierte Tom Bartels gewohnt sachlich. So mitreißend wie das Spiel war er nicht. Dafür ließ in der Halbzeit Experte Stefan Kuntz aufhorchen. Ihm wurde eine Szene vorgespielt, in der Bayern-Trainer Nico Kovac einen zweiten Ball aufs Feld schoss, um einen Werder-Einwurf hinauszuzögern. „Natürlich kann man jetzt sagen, dass das unfair ist“, meinte Kuntz. „Als Fußballer geht einem da aber das Herz auf. Wenn du auf dem Niveau erfolgreich sein willst, musst du auch mal ein Drecksack sein.“ Erfolgreich und fair ist aber noch schöner.